Книжный клуб, шпионская история любви и поиск корней

Трилогия «Полярный круг» — это детективная семейная сага от королевы скандинавского детектива Лизы Марклунд

Фото: Екатерина Петрова

«Стормберги» — это завершающая часть трилогии Лизы Марклунд о жителях городка Стентрэск. События трилогии охватывают временной период с 1948 по 2021 год и описывают таинственные события четырех поколений семьи Стромберг. «У меня было три истории в голове, когда я начинала, и я очень рада, что смогла их все написать», —сказала Марклунд в одном интервью. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как писательница в очередной раз расширила рамки детективного жанра, превратив его в увлекательную семейную сагу.

Крайний Север и опасное чтение

Лиза Марклунд — шведская писательница, которая известна криминальными детективами о журналистке Аннике Бенгтзон. Марклунд с 1980-х работала журналисткой, вела свою колонку в шведской газете Expressen. Писательскую карьеру она начала в 1995 году, но успех к ней пришел в 1998-м с романом «Подрывник». Через год на родине ее признали писательницей года. Затем было множество премий и экранизаций ее книг, а в августе 2010 года Лиза Марклунд стала вторым скандинавским автором (после Стига Ларссона), кто возглавил список бестселлеров газеты The New York Times.

В Швеции последние три романа писательницы называют «Стентрэкской трилогией». Довольно сложно для произношения. На английском языке трилогию назвали по первому роману — «Полярный круг», который впервые вышел в 2021 году. В России позаимствовали это решение. Стентрэск — вымышленный городок на севере Швеции. Кстати, оттуда же родом и сама писательница, из Норрботтена. Ее род жил в этих местах с 1460 года. По материнской линии в роду были священники и сборщики налогов.

«Один из родственников был председателем Упсальского Собора в 1593 году, когда католицизм еще не приняли. Другой был придворным священником у Густава Ваза (лидер шведского восстания, регент Швеции и ее король — прим. ред.), так что они были влиятельными людьми. Если и существовала высшая знать, то это были они», — сказала Лиза Марклунд.

Шведская писательница Лиза Марклунд. Annika Marklund / Скриншот с сайта Solomonsson Agency

Хотя предки и были влиятельными, детство Марклунд проходило вдалеке от изысканной жизни. Она часто подчеркивала в интервью свое рабочее происхождение и жизнь в бесклассовом районе, где единственным богатством был лес, который принадлежал большим корпорациям. В небольшом поселении, где жила Лиза с родителями, насчитывалось всего около двадцати человек. Поэтому когда родители уходили на работу, она была предоставлена сама себе.

Именно эту атмосферу Марклунд пронесла через всю трилогию, которая началась с книги «Полярный круг». Сюжет разворачивается в крошечном городке, затерянном среди полярных ночей и холодных рек. Летом 1980 года пять школьниц создают читательский клуб «Полярный круг». Раз в месяц они встречаются, чтобы обсуждать книги — от «Приключений Тома Сойера» Марка Твена до «Лолиты» Набокова. Но разговоры о литературе нередко оборачиваются перепалками. Потому что все они влюблены в одного и того же парня по имени Викинг, и ревность прорывается даже в обсуждениях романов. Однажды после очередной встречи одна из девушек исчезает. Поиски ни к чему не приводят, и город постепенно привыкает к мысли, что она пропала навсегда. Проходит сорок лет. Во время ремонтных работ в опоре моста находят ее останки — тело без головы. Четыре оставшиеся участницы клуба снова собираются, теперь уже взрослыми женщинами.

Роман построен в двух временных линиях — события 80-х годов и современность. Мы постепенно узнаем подробности того лета, тайны, которые девушки хранили, и то, кем они стали спустя десятилетия. Повествование ведется от лица разных героинь, и каждое их воспоминание меняет угол зрения на давнюю трагедию.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Лизу Марклунд не просто так называют королевой скандинавского детектива. Еще в «Подрывнике» она совершила небольшую революцию. В начале 90-х в детективах доминировали мачо-полицейские. А Марклунд была первой, кто ввел в мужской скандинавский нуар расследователя-женщину. Да еще и журналистку. Кстати, писательница вдохновилась собой. Она работала полный день и умудрялась в одиночку воспитывать маленькую дочь. Но это не единственный ее прорыв. Марклунд была первой, кто расширил границы детективного жанра.

В «Полярном круге» полицейское расследование занимает далеко не центральное место. Важнее медленное погружение в психологию героев. Лиза Марклунд показывает не только, что произошло, но и почему это стало возможным: ревность, зависть, скрытая агрессия, неосознанные желания, невысказанные признания. Преступление здесь неотделимо от внутреннего мира персонажей, а разгадка связана с их личными драмами и изменениями за сорок лет. Вместо классической схемы «улика — допрос — развязка» писательница выстраивает историю как исследование характеров и отношений в замкнутом сообществе, где каждый хранит собственный постыдный секрет. Мрачная атмосфера северного городка, чередование прошлого и настоящего, постепенное раскрытие мотивов и «узел» давних обид делают этот детектив примером психологического романа, в котором человеческая природа — главный ключ к разгадке.

Советские шпионы, фиктивный брак и поездка в СССР

«Трясина» — вторая книга стентрэскской трилогии Лизы Марклунд, но сюжетно она самостоятельна и не требует знакомства с «Полярным кругом». В центре — личная и профессиональная драма шефа полиции Стентрэска, Викинга Стормберга. Того самого, в которого были влюблены все участницы книжного клуба из предыдущего романа. Тридцать лет назад жена Викинга, Хелена, исчезла в окрестных болотах. Предполагалось, что она утонула: нашли только четырехмесячную дочь, брошенную в лесу, а тело Хелены так и не обнаружили. Викинг остался один с двумя детьми, не женился и прожил годы в рутине и тихом отчаянии.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В августе 2020 года старший сын Маркус, инженер на международной ракетной базе, получает загадочное письмо с предупреждением: не принимать предложение о руководящей должности в проекте по разработке кассетных бомб с искусственным интеллектом, иначе он погибнет. Письмо подписано символом-звездочкой. Таким же, каким Хелена подписывала свои записки мужу. Но ведь она умерла…

Маркус отказывается от должности, и вскоре человек, которому ее предложили, погибает в аварии. Для полиции — несчастный случай, но Викинг убежден, что это убийство, и начинает собственное расследование. След приводит к России и неожиданно воскресает прошлое Хелены. Со второй части роман меняет тональность: из истории пожилого полицейского в скандинавском нуаре он превращается в шпионский триллер. Читатель узнает, что Хелена в 1980-х жила двойной жизнью, была втянута в игру советских, а потом уже и российских спецслужб и оказалась на грани предательства и любви, долга и семьи.

Здесь хочется сказать: «Серьезно? Русский след? Советские шпионы?» Но именно эту часть книги Марклунд взяла из своей биографии. Конечно, она не была шпионкой. Но, как говорила в своей колонке в газете Expressen: «Я была и подслушивающей, и прослушиваемой». В 1980-х Марклунд работала корреспонденткой в газете в Норрланде (тоже север Швеции). Иностранным журналистам было сложно пробраться в Советский Союз, даже из нейтральной Швеции. Но туристов вполне себе пускали, пропуская предварительно через бюрократический ад. В многочисленных анкетах Марклунд писала, что она машинистка. А прямо перед поездкой удаляла все следы журналистской деятельности.

«Во время поездок по Балтийскому морю на огромном корабле «Ильич» было легко понять, кто был моим «куратором». Чаще всего это были молодые русские женщины, которые вышли замуж за западных мужчин и оставили своих детей в Советском Союзе. Чтобы иметь возможность ездить обратно и навещать детей, они соглашались стать агентами КГБ», — писала Марклунд.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С одной из таких женщин она подружилась. Они даже выпили вместе «ящик шампанского», после чего «куратор» рассказала ей (видимо, по доброте душевной) всю схему работы. Именно ее Марклунд и использовала в романе. Но на этом история с Советским Союзом у писательницы не закончилась. Она вышла замуж за советского инженера в Ленинграде 1 октября 1986 года. Перед красным знаменем в ЗАГСе (который Марклунд везде упорно называет Ратушей) она поклялась любить мужа и в горе и в радости. Это был фиктивный брак. Избранник писательницы критиковал советскую власть, ненавидел коммунизм и готов был бежать из страны, даже если в процессе его расстреляют.

«Я же не могла этого допустить и вышла за него замуж, чтобы он получил шанс на новую жизнь на Западе», — сказала Марклунд. Его выпустили за границу, и молодожены почти сразу развелись. «Последний раз я слышала о нем, когда он был программистом в Кремниевой долине на юге Калифорнии», — добавила писательница.

Скелеты в шкафу

Заключительная часть трилогии — «Стормберги» — раскрывает мрачные семейные тайны и тяжелые условия жизни на севере Швеции в середине XX века. В этом романе тоже много реального. Но не люди и их судьбы. Марклунд вплела сюда историю исчезновения целых поселений и рек в результате деятельности компании «Ваттенфаль». Она существует до сих пор. Эта компания — один из крупнейших в Европе производителей и поставщиков электроэнергии. Здесь также две временные линии — наши дни и 1960-е, время, когда Викинг появился на свет. По сути, весь сюжет книги крутится вокруг тайны, связанной с его рождением.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

События XX века происходят в деревне Лонгвикен, которую потом затопят из-за плотины для гидроэлектростанции, а также в поселке Мессауре. Его возвели специально для рабочих и обслуживающего персонала на строительстве гидроэлектростанции. В 1960-х там были церковь, столовая, магазины. Сегодня это город-призрак, на улицах которого нет домов и жителей. Только заросли и дикие животные.

Корни Викинга как раз из поселка Мессауре, но он об этом не знал. Все выяснилось после смерти его матери от ковида в 2021 году. А еще после того, как в болоте нашли тело. Считается, что именно в этом болоте в 1990 году (это как раз события второй книги трилогии) пропала жена Викинга, когда собирала морошку. Но найденное тело — не Хелена. Это мужчина, ДНК которого совпадает с ДНК Викинга Стормберга.

Лиза Марклунд пишет с неутомимой энергией. Несмотря на все ужасы, которыми начинается книга, в ней звучит и легкая ирония. Все три романа автономны. Их можно читать вне зависимости друг от друга, потому что Марклунд (где это необходимо) вставляет краткие дополнения из предыдущих книг. Но полнота картины и весь замысел писательницы виден как раз при прочтении всех трех произведений — от первой книги и до последней. Тем более «Стормберги» фактически объединяют предыдущие две, окаймляя историями до первой книги и после второй.

В «Стормбергах» Викингу уже 60 лет, он шеф полиции, но пока находится на больничном после тяжелого курса лечения от агрессивной формы рака. Викинг сразу понимает, что тело, найденное в болоте, — это не тело Хелены. Заключительная книга больше сосредоточена на истории и тайнах старшего поколения — матери Викинга Карин, его отце Густаве, отвратительном соседе Большом Нильсе и их бесконечных родственниках. Карин становится главной героиней «Стормбергов». А ее история постепенно отвечает на вопрос Викинга: почему его отец не тот, кого он всю жизнь называл папой.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Расследование здесь несколько иное. Это исследование семейных связей, которое перерастает в настоящий детектив, поскольку не обошлось без криминала. В 1960-х годах в Калтисе произошло дерзкое ограбление. Предположительно, двое, среди которых один точно сварщик, вынесли из офиса компании «Ваттенфаль» зарплату всех сотрудников. Ограбление произошло в сентябре, когда должны были дать полный расчет временному персоналу. В основу этой истории легли реальные события. Только произошли они в 1971 году в Виетасе при строительстве гидроэлектростанции Стура Шёфаллет.

Разрушение семьи тесно переплетено с разрушением природы. Человек и окружающая среда одинаково хрупки перед варварскими действиями больших корпораций или отдельных личностей. И хотя все три книги определяются как детектив, это в первую очередь большой роман о людях и их судьбах. Часто поломанных, иногда залатанных. Это книга о любви. К женщине, детям и месту, в которое многие герои вросли прочно и надолго.

Издательство: Издательский дом «Городец»

Перевод со шведского: Юлия Колесова

Количество страниц: 352

Год: 2025

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».