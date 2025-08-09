Народы Поволжья во второй раз за лето собрались на фестивале «Древо жизни»

Как в парке Горького в Казани показали отчий дом

Кряшены на «Древе жизни». Фото: Радиф Кашапов

В казанском парке Горького прошел второй за лето фестиваль проекта «Древо жизни»/«Байтирәк». В 2025-м его посвятили Году защитника Отечества. Если 2 июля здесь рассказывали о рекрутских обрядах, то встречу в августе посвятили отчему дому в обрядах татар, башкир, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы. В первую очередь это не шоу, подчеркивают организаторы, а возможность для фольклорных проектов расширить поле своей деятельности в сторону театра.

Родительский дом, начало начал

«Древо жизни» запустили в 2022 году мэрия Казани и Ассамблея народов Татарстана при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. В основе — фольклорный образ древа, которое объединяет мир верхний, земной и подземный. У проекта столько же названий, сколько народов-участников, например по-марийски — «Тукымвож».

По сути это фестиваль традиций, давно зародившихся в Поволжье. В прошлом году здесь сначала показывали семь свадеб, а потом — обряды детства. В этом году в первую очередь рассказали истории про отправку в армию, а на этой неделе в парке Горького продемонстрировали обряды, которые происходят в отчем доме. По-татарски это звучит как «төп йорт», «нигез йорты», то есть дом, откуда разрастается семья.

В домовых традициях у поволжских народов немало общего. Лучше всего на «Древе жизни» это демонстрировала выставка «Семантика пространственных элементов дома» с караваем, подковой и ситом.

Фрагмент выставки «Семантика пространственных элементов дома». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Украшение дома, трапеза благодарности и новоселье

На сцене выступали фольклорные коллективы. В основном пели, но, к примеру, апастовский ансамбль «Садә» также показал «Корама тегү» («Лоскутное шитье»), в конце которого участницы желали новой семье всего хорошего. Рядом был устроен аттракцион — любой мог попробовать щелкнуть хлыстом. А вот «Песни о доме» под гармошку почему-то не пользовались популярностью. Большие очереди выстроились за блинами и бесплатной кашей в полевой кухне.

Для каждого коллектива выстроили открытый павильон, в котором показывали различные обряды. К примеру, татарский «Рәхмәт ашы»/«Трапеза благодарности», который проходит после свадьбы. Хозяева павильонов активно угощали гостей в окружении полотенец, колыбели, шамаиля, круглых ковриков, подушек.

Чуваши наливают квас. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Предсвадебный обряд от нижнекамских кряшен «Ой бизәу»/«Украшение дома приданым невесты» вызвало целое столпотворение. В русском павильоне знакомили со знахарством, говорили, как отгоняют нечистую силу. Заодно можно было прикупить, к примеру, ромашку. Дрожжановские чуваши на «Улах»/«Посиделках» пели и играли, делая вид, что сейчас — осень. Их головные уборы, украшенные монетами, было видно издалека. К тому же они всем разливали свой квас.

Кукморские удмурты праздновали «Корка пырон»/«Новоселье», так же как и менделевские марийцы — у них это называется «У по'ртыш пурымо». В какой-то момент в павильон ворвались межнациональные силы зрителей и запели всем известную «Малиновку».

Мокшане Тетюшского района показывали обряд «Етамась од кудс эряма»/«Переход в новый дом», заодно перенося в него домового-кудатю, который отвечает за тепло и уют. Наконец, башкиры из КЦ «Залесный» традиционно выделились, выстроив символическую юрту. Их новоселье называлось «Өй туйы».

Дети традиционно оккупировали столы с мастер-классами. Здесь печатали на глине чувашских орнаменты, делали марийского «Сторожа дома» (Сурт орол), половики и деревянные лопатки. А со сцены ведущая Айзиля Батырханова рекомендовала активнее участвовать.

Марийское новоселье. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Это просветительный проект»

— Отчий дом держит семью, отсюда начинается его история. Мы показываем обряды, поверья. Объясняем, что означает окно, для чего вешают подкову, что такое красный угол, верба, святая вода, — говорит научный руководитель проекта «Древо жизни» Фанзиля Завгарова. — Рассказываем о духах дома, домовых. Отмечу, что каждый год у нас участвуют разные коллективы.

Завгарова указывает, что фестиваль начинается с семинара в мае. И на местных праздниках: Семых, Гырон Быдтон или Уяв — теперь можно увидеть эти обряды.

— Это просветительный проект. Мы не вводим сюда элементы шоу. Пусть люди приходят, смотрят. К примеру, сейчас я вижу, что зрители начали, наконец, различать мордву и марийцев, — говорит Завгарова. — Что меня радует — раньше таких обрядов у коллективов не было. Мы с ними работаем круглые сутки, общаемся, они собирают материал, пишут сценарии. В итоге они превращаются в этнографический театр, а не только занимаются песенным творчеством. Мне кажется, в этом плане влияние «Древа жизни» очень важно.

С другой стороны, отмечают организаторы, участники фестиваля замечают немало общего в своих традициях. Мол, сейчас есть структуры, отвечающие за гармоничные отношения между народами — а они сложились давным-давно!