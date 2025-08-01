Фирмы-«матрёшки», новый ГОСТ для школьных рюкзаков и утильсбор на российские авто

Обзор важных изменений в законах с 1 августа 2025 года, которые изменят жизнь граждан и бизнеса

40160 Фото: Евгений Федоров

С 1 августа в России заработает государственная информационная система, которая будет автоматически выявлять картельный сговор при помощи искусственного интеллекта. Эта новая разработка ФАС, нацеленная на борьбу с ограничениями конкуренции и подставными компаниями. Всю СМС-рассылку граждане теперь смогут останавливать по запросу в течение суток. Утилизационный сбор будут брать и на автомобили российского производства, а страховые выплаты по ОСАГО станут приходить быстрее. Об этих и других изменениях в законодательстве и новых правилах — в материале «Реального времени».

В России запускают «Антикартель»

Федеральная антимонопольная служба с 1 августа внедряет ГИС «Антикартель». Это новая государственная информационная система, которая будет использовать искусственный интеллект для выявления подозрительного поведения компаний на торгах и соблюдения правил честной конкуренции.

Картель — это сговор между конкурентами, участниками закупок или торгов, которые могут заранее договариваться о ценах, разделе рынка или создании видимости конкуренции, что запрещено законом. За участие в картеле грозит административная ответственность: штраф от 3 до 15% от выручки компании (или от 10 до 50% от начальной цены торгов) или уголовная: до семи лет лишения свободы и штрафы до 5 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Система «Антикартель» — это ИИ-платформа, которая будет ежедневно анализировать закупки и торги на базе данных из госреестров. Система собирает информацию автоматически, а искусственный интеллект будет искать признаки сговора. К ним относятся заявки с одного IP-адреса, одновременная подача заявок в последние минуты торгов, повторяющиеся победители или частые отказы и другое. В случае обнаружения таких признаков, компанию проверит ФАС.

Стоить отметить, что система будет анализировать не только крупные закупки, но и те, в которых принимает участие средний и малый бизнес.

Отказ от СМС-рассылок

С 1 августа 2025 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому абонент сможет отказаться от СМС-рассылок. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте оператора или в приложение и подать соответствующее заявление. По новым правилам оператор должен будет остановить рассылку на следующий же календарный день. Также на портале «Госуслуг» начнет функционировать сервис, через который можно будет пожаловаться на спам, если он не прекратится даже после установления запрета. А с 1 сентября появится возможность останавливать массовые обзвоны.

Нормы вводятся для защиты граждан от мошеннических схем и обеспечения цифровой безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Утильсбор введут и на российские автомобили

С началом августа в России изменятся правила оплаты утилизационного сбора. Главное новшество — теперь его придется платить и за российские автомобили. Таким образом, исключается льготный ввоз машин, которые были произведены в нашей стране, а затем в течение года находились на учете в странах Евразийского экономического союза. За такие авто теперь придется платить утильсбор, как за коммерческий ввоз, хотя раньше их ввозили бесплатно.

Кроме того, постановление определяет категории грузовых автомобилей и фургонов. К примеру, к самосвалам теперь относятся машины массой от 12 до 20 тонн.

Выплаты по ОСАГО будут приходить быстрее

С 1 августа 2025 года водители смогут быстрее получать выплаты по страховке ОСАГО. Дело в том, что страховые компании будут обязаны принимать заявления в электронном виде и реагировать на них, тем самым лишаясь возможности затягивать процесс оформления выплаты.

Раньше многие участники рынка ждали бумажного письма или бумажного уведомления, чтобы начать процедуру выплат. С июля 2025 года сумма страхового возмещения по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова полиции, при условии обязательной фотофиксации, выросла со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Игрушки по новому стандарту

В России также вступает в силу новый ГОСТ для детских игрушек. Государственный стандарт устанавливает четкие требования к возрастной классификации, назначению и безопасности товаров для детей.

Теперь на игрушках должны быть указаны:

возрастная категория;

тип активности (развивающая, подвижная и т. д.);

материал, из которого изготовлена игрушка;

возможные риски — травматические, химические, гигиенические.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защита детей от мошенников

С 1 августа начинает действовать еще один закон, в соответствии с которым банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. Есть исключение. Если подросток признан дееспособным, например, вступил в брак или открыл свой бизнес, то согласия для открытия счета ему не потребуется.

Закон призван защитить несовершеннолетних граждан от мошенников, которые совершают противоправные действия с использованием их банковских счетов, вовлекая тем самым подростков в преступную деятельность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый ГОСТ для школьных рюкзаков

1 августа 2025 года вступит в силу ГОСТ, который устанавливает требования к производству школьных рюкзаков. По новым стандартам вес рюкзака для школьников младших классов не должен превышать 700 г без учета этикеток и дополнительных элементов, которые входят в комплект изделия. Для старшеклассников — 1 кг. Кроме того, становятся обязательными светоотражающие элементы на лямках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маркировка новых категорий товаров продолжится

В последний месяц лета вводятся новые требования в рамках государственной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». С 1 августа будет запрещена розничная продажа немаркированной одежды, в том числе реализация остатков одежды без маркировки. Разрешается только хранить такие товары или промаркировать до 31 октября 2025 года.

До 31 августа заканчиваются пилотные проекты в следующих категориях товаров:

отопительные приборы (радиаторы, конвекторы);

пиротехника и огнетушители;

строительные материалы (замазки, шпатлевки);

оптоволокно;

учебники;

медицинские изделия (презервативы, шприцы, салфетки, пробирки и др.);

полимерные трубы и фитинги;

кондитерские изделия (жевательная резинка, шоколад, печенье, вафли, джемы, конфитюры);

алкоголь до 9 градусов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

С 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года пройдет эксперимент по маркировке мясных изделий и субпродуктов. Речь идет о мясных изделиях (кроме консервов и полуфабрикатов), продуктов из жира и др. Если эксперимент пройдет успешно, эти товары будут подлежать обязательной маркировке уже со второй половины следующего года.



Разрешили создавать фирмы-«матрёшки»

В России разрешат создавать фирмы-«матрёшки», то есть бизнесу станет проще учреждать дочерние компании. С 1 августа 2025 года вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ и законы об ООО и АО. Они снимают запрет на создание дочерних обществ, в которых единственным учредителем является другая организация с единственным участником.

Раньше организация, состоящая из одного участника, не могла быть единственным учредителем другой компании. Запрет действовал с 1995 года. Теперь схема становится абсолютно законной. Любое юридическое лицо, даже состоящее из одного участника, сможет быть единственным учредителем другого общества — как ООО, так и АО.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пенсии отдельных категорий граждан повысятся

С августа Социальный фонд России пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке. Прибавку получат те пенсионеры, которые работали в 2024 году и за кого работодатели платили взносы. Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости пенсионного коэффициента. Максимум можно получить три коэффициента.

Кроме того, граждане, достигшие 80 лет, получат фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 рубля. Пенсионеры, получившие I группу инвалидности, со дня установления этой группы получат доплату 8 907,7 рубля.