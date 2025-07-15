«Скоро мед будет в воспоминаниях»: пасечники Татарстана вновь несут потери из-за аграриев

В этом сезоне отрасль пострадала от массового мора пчел в ряде районов республики и погодных аномалий

Фото: Реальное время

В этом году пчеловоды Татарстана столкнулись с новыми вызовами: массовая гибель пчел в четырех районах республики, аномально холодные ночи во время цветения липы, а также рост фальсифицированного меда на рынке. Климатические сбои уже третий год подряд снижают урожайность в регионе, а аграрии усугубляют кризис в отрасли. Как меняется пчеловодство в условиях климатических аномалий и можно ли еще доверять магазинному меду — в материале «Реального времени».

«Мы остаемся один на один с природными аномалиями»

Климатические изменения последних лет серьезно угрожают пчеловодству в Татарстане. Аномальные перепады температур, смещение сроков цветения медоносов и увеличение случаев отравления пчел пестицидами приводят к резкому снижению медосборов.

Опытные пасечники говорят, что ночные температуры ниже 14 градусов блокируют выделение нектара.

— Если ночью ниже 14 градусов — нектара нет. Липа может цвести, но пчелам взять нечего. В этом году липа зацвела 18 июня, но первую неделю пчелы вообще не летали — ночи были холодные, — рассказал Шавкат Хайруллин, председатель РОО «Пчеловоды Татарстана».

Идеальные условия для выделения нектара — стабильное тепло как днем, так и ночью, с температурами от +18 до +22 градусов. Последние три года оказались особенно тяжелыми для сбора липового меда. В 2022 году на липу напали вредители, в 2023-м весенние заморозки уничтожили ее цветы, а в 2024-м холодные ночи во время цветения помешали пчелам собирать нектар.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Цветение липы также имеет важное значение для экосистемы: за ней следуют луговые травы и подсолнечник. Сбой в цветении липы нарушает весь график медосбора. «Сейчас подсолнух зацвел, но это самый дешевый мед. При этом его так много, что цена падает», — подчеркнул Шавкат Хайруллин.

Изменения погоды затрагивают и самих пчел. Ранняя весна с последующими заморозками ослабляет семьи, а холодный июнь сдвигает график их развития. Для эффективного медосбора требуется семья из 80 тыс. особей.

— Мы остаемся один на один с природными аномалиями, — констатировал председатель РОО.

Чтобы справиться с климатическими вызовами, необходимо:

тщательно отслеживать прогнозы температуры;

усиливать семьи перед возможным взятком;

иметь альтернативные медоносы на случай сбоя с липой;

готовиться к климатическим неожиданностям.

— Каждый год теперь аномальный. То заморозки, то жара, то засуха. Надо быть готовым ко всему. Ситуация требует комплексного подхода: от разработки новых методик пчеловождения до государственной поддержки отрасли, оказавшейся на передовой климатических изменений, — резюмировал пчеловод.

Пасечники отмечают, что не нужно беспокоиться о дефиците: урожай меда в этом году будет достигать такого же объема, как и в прошлом. Напомним, что в 2024 году в Татарстане произвели 4 тыс. тонн меда.



Массовая гибель пчел

Впрочем, представителей отрасли беспокоит другая проблема. В этом году в Актанышском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел, затронувшая и соседнюю Башкирию. Тысячи насекомых погибли, но виновные так и не были установлены.

— Комиссия приехала, образцы взяли, но кто травил — башкирские аграрии или наши — осталось загадкой. Пчелы гибли и в Балтасинском районе, там аграрий пообещал возместить ущерб, но мы знаем эти обещания: «Завтра, послезавтра», а потом просто отказываются, — сообщил председатель организации пчеловодов Татарстана.

Сейчас в Набережных Челнах идет суд против агрофирмы, ответственной за отравление пчел в Альметьевском и Тукаевском районах. Аграрии сначала согласились возместить ущерб, но затем отказались выполнять свои обещания.

— В Альметьевске они написали расписку и исчезли. В Тукаевском — то же самое. Только в одном случае мы успели собрать комиссию и зафиксировать гибель пчел. Теперь это наше единственное доказательство в суде. Без доказательств вас просто пошлют. Все обещают, но в итоге пчеловоды остаются ни с чем, — объясняет Хайруллин.

Чтобы выжить в таких условиях, пасечники советуют следовать нескольким правилам:

сразу вызывать комиссию при массовой гибели пчел; сохранять мертвых пчел в холодильнике; фиксировать все письменно — расписки, акты, фото; готовиться к суду — большинство аграриев платят только по решению суда.

Без строгого контроля за использованием пестицидов и реальной поддержки пчеловодов отрасль может столкнуться с коллапсом. Суд в Челнах — последняя надежда на справедливость, но даже в случае успеха это не остановит массовую гибель пчел по всему региону.

— Мы теряем пчел каждый год. Климат, химия, безответственность аграриев. Скоро мед будет только в воспоминаниях, — предупредил пчеловод.

Единственный совет от опытных пасечников: «Документируйте все. Без бумажки вы просто очередная жертва, о которой забудут на следующий день».

Половина проверенного меда на рынке — фальсификат

Роскачество провело исследование 20 марок меда и выяснило, что каждая вторая из них содержит признаки фальсификации или не соответствует заявленным характеристикам.

По данным организации, продукция только 10 из 20 исследованных брендов соответствует обязательным требованиям безопасности и качества. Основная проблема заключается в использовании сахарных сиропов для разбавления меда.

В частности, у пяти торговых марок, включая три вида меда бренда «Медовый край» и два вида «О'кей», выявлено несоответствие критического показателя — соотношения фруктозы и глюкозы. Это явный признак того, что производители могут добавлять дешевые сиропы, чтобы снизить себестоимость продукта.

Кроме того, в трех образцах, включая продукцию «Иванова Пасека», уровень пролина оказался ниже нормы. Это может указывать на незрелость меда или его фальсификацию. Также у четырех брендов было обнаружено несоответствие по диастазе — показателю, который свидетельствует о перегреве или подделке продукта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несоответствие фактического сорта меда маркировке зафиксировано у пяти брендов, среди которых «Вкусвилл» и «Маркет Перекресток». Однако эксперты уточняют, что ситуация улучшается: если в 2024 году нарушения были выявлены у девяти торговых марок, то в текущем исследовании их число сократилось до пяти. Лидерами по качеству стали бренды «Ашан», «Берестов А. С.» и «Лента», тогда как наиболее серьезные нарушения были зафиксированы в продукции «О'кей».

Контрольно-надзорные органы уже начали реагировать на ситуацию. Компаниям направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.

— Анализ показал, что у одного из наиболее популярных у россиян продуктов — меда пчелиного — не было обязательных и нормативно закрепленных требований качества, — сообщил Сергей Митин, первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Минпромторг России планирует провести эксперимент по маркировке меда и ряда других продуктов. С 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года в рамках этого эксперимента будет введена маркировка для меда.

В рамках эксперимента маркировка коснется продукции, предназначенной для термической обработки, а также меда и продуктов на его основе, упакованных в потребительскую упаковку.



К 2030 году экспорт меда из России достигнет $10 млн

В 2024 году Россия установила исторический рекорд в экспорте меда, поставив за границу более 5 тыс. тонн этого продукта. Это на 40% больше, чем в 2023 году, согласно исследованию «Агроэкспорта».

Более 50 стран стали покупателями отечественного меда, но Словакия выделяется среди них: отгрузки в эту страну увеличились в 2,3 раза и достигли 1,2 тыс. тонн. Словакия, начавшая импорт российского меда только в 2023 году, теперь является крупнейшим импортером этого продукта.

Не менее впечатляющие результаты показал экспорт в Сербию, который также увеличился в 2,3 раза, превысив 1 тыс. тонн. Китай замыкает тройку лидеров по импорту, хотя объемы поставок в эту страну снизились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили 800 тонн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия уверенно занимает место в топ-10 крупнейших стран-производителей меда, и эксперты уверены, что потенциал для дальнейшего роста остается значительным. По прогнозам, к 2030 году экспорт меда из России может достичь $10 миллионов.

