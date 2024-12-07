В Татарстане за год произвели 4 тыс. тонн меда

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за год произвели 4 тыс. тонн меда — рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Это позволило республике выйти в лидеры России по производству продукта. Об этом сегодня заявили на слете пчеловодов в Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На мероприятие приехали пасечники из различных регионов Поволжья и Белоруссии. Слет проходит раз в год.

Одной из основных проблем пчеловодов является летний мор, когда вымирают целые семьи пчел. В этом году с ним столкнулись пять районов Татарстана, а в прошлом — 9. Улучшению ситуации способствовала специально созданная комиссия.

— В эту комиссию включены инспекторы, сотрудники Управления Госсельхознадзора, инспекторы земельного надзора. Здесь никто не должен оставаться в стороне. Все вместе должны защищать нашу природу и пчел, потому что пчелы — это наши барометры чистоты экологии, — считает начальник отдела Управления Госсельхознадзора по республике Идрис Гатин.

Также среди пасечников присутствует проблема нехватки кадров — в этом году из учебных заведений выпустились всего 150 человек.



Елизавета Пуншева