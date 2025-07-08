«Горький+» в Казани: на Кабане, в «Салават купере» и шапито

Фестиваль искусств вернулся в город после фиаско 2023 года

Алсу Шакирова в роли Вассы. Фото: Артем Дергунов

«Горький+» вернулся в Казань. Фестиваль искусств в этот раз сосредоточился в закрытых помещениях, в основном в новом театре Камала, где проходили театральные эскизы и вечера художественного чтения. Алексей Максимович даже звучал под музыку, а на самых важных событиях не хватало свободных мест. Тем не менее «Горький+» еще требует своего осмысления: про что этот фестиваль, для кого и для чего.

Вспомним 2023-й

Первый раз в Казани «Горький+» проходил в июне 2023 года. В программе были «Васса» в постановке театров имени Моссовета и нашего Качаловского, «Дачники» Владимира Байчера и Тимофея Сополева в стенах дома-музея Боратынского, променад, дефиле, лекции, небольшая фотовыставка, концерты, эскизы от Туфана Имамутдинова, Дмитрия Волкострелова. Расписание тогда было вывешено на сайте telegra.ph (перечисление событий с указанием авторов и площадок).

«Легкий человек» 2023 год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные события проходили на площади у старого здания театра Камала: огромная сцена, масштабные постановки и несоизмеримо маленькое количество зрителей. Тем не менее, к примеру, эскиз «Мои университеты» и променад «Легкий человек» вошли в репертуар ТЮЗа.

В 2024-м фестиваль отметился только в Москве. В этом году он сначала прошел в Нижнем Новгороде, а в российской столице прозвучит 27—31 августа.

В этом году, к счастью, у события есть сайт с описаниями (ведь на многие мероприятия продавали билеты).

Евгений Миронов, Александр Сладковский, Юлия Пересильд. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Часть из них — это музыкально-поэтические программы. К примеру, худрук фестиваля Евгений Миронов и Московский камерный хор Минина озвучивают рассказы Горького («Макар Чудра» и «Старуха Изергиль») под музыку Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.

Миронов читает на фестивале много. Другой его проект — спектакль-концерт: здесь он с Юлией Пересильд озвучивает «Страсти-мордасти» и «Рождение человека», но уже под музыку Грига в сопровождении ансамбля «Комонь» и Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан.

Компактным вариантом этого вечера становится спектакль «Итальянские истории». Уже не симфонический, но оркестр под руководством Армена Погосяна играет музыку под настроение, а народная артистка РФ Ольга Остроумова, вооружившись бумагами и окруженная студентами Школы-студии МХАТ рассказывает истории, написанные Горьким «там». Смотрится это как минимум занятно, хотя и видно, что мальчикам и девочкам на сцене особенно делать нечего.

Триумфом чтения становится «Наше все… Максим Горький»: народный артист РФ Авангард Леонтьев просто сидит на стуле, смотрит на огромные фотографии и рассказывает о детстве Горького, при этом биографию его рассказывает, словно подбирая слова сейчас, а тексты — по памяти. Выдержать это непросто.

«Итальянские истории». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Музыка для цветов

Интересно, конечно, более всего смотреть на события, подготовленные специально для Казани. Главный режиссер ТЮЗа Радион Букаев сделал бэби-спектакль «Воробьишко» — его несколько раз показывали в музее Горького и Шаляпина. Вообще, казанские проекты повторяли как минимум дважды.

К примеру, перформанс «Несвоевременные мысли». Днем это была инсталляция в Тайницкой башне. Придумали его участники «Театра. Акт» Ангелина Мигранова и Родион Сабиров: звучит пленочный эмбиент от Радика Хаматова, посреди башни растут цветы, высаженные флористом Ляйсян Афониной («Ты уехал, а цветы, посаженные тобой, остались и растут»). В наушниках можно послушать искаженную запись 24 фрагментов из газеты «Новая жизнь» 1917—1918 года, в которых Горький разочаровывался в революции. В СССР их начали снова публиковать уже в перестройку. Вечерами для цветов играет струнный квартет.

Авангард Леонтьев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продолжают тему «Особняк Демидова» с эскизом «Горький оптимизм». Пьесу написала Дина Сафина, а поставил Артем Устинов, ученик Сергея Женовача. Горького играет тюзовец Павел Густов (с бровями, усами и говорящей куклой попугая). В Сорренто ему в конце 1930-х пишет из Казани работник сахарного завода Хинкулов. Он думает, что Горький не знает правду о терроре. А писатель безуспешно пытается написать роман о новой России, но понимает, что правда эта страшит его самого.

Самое невероятное с точки зрения идеи мероприятия — это цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0», ради которого у Центра семьи «Казан» воздвигают крытую площадку а-ля шапито. Спектакль отталкивается от мечты Горького в детстве работать в цирке. Зрителей здесь много.

Самая необычная локация — ЖК «Салават купере»: здесь показывают кино о жизни первого директора парка имени Горького, что близко к теме, и спектакли альметьевского театра «Легкие крылья», «Восточный экспресс», а это вызывает вопросы. Традиционно одно из мероприятий — показ кино «Горящий Горький» — проходит в селе Красновидово.

«Горькийлэнд 3.0». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эскизы от стран БРИКС

Театр Камала, чьи музыканты играли в Тайницкой башне, отметился концертом «Любимые композиторы Горького» (Бетховен, Мендельсон, тот же Григ), а также сыграл в эскизе.

Конечно, на фестивале есть театральные эскизы. «Дети солнца» ставит Лю Ичень. Для китайского режиссера — это второй опыт работы с татарскими актерами. Она уже ставила «Наташину мечту» Пулинович в Атне. Здесь с ней работают заранее отобранные актеры Камаловского театра. Это был единственный татарский эскиз.

«Голубую жизнь» Ярослав Жевнеров ставит на русском с небольшими вкраплениями татарского с актерами Альметьевского театра. Вместе они показывают историю, как после смерти родителей (они лежат тут же на столе) юношу окончательно заедает быт, несмотря на его мечты о Париже. Пожалуй, это лучшая проба пера, с заходами в реальность через нарезки телетрансляций.

Особенно на фоне «Вассы» Мохита Такалкара. Индийский режиссер, в портфолио которого есть и киноработы, впихивает трагедию Горького в 50 с лишним минут: несколько трупов, бубнящие актеры, на фоне которых блистает актриса Кариевского Алсу Шакирова и холодно мерцает прима фонда «Живой город» Анастасия Радвогина. Вроде бы и участники опытные, и текст проверенный, а получается утренник.

Эльмира Калимуллина и основатель Yummy Music Band Ильнар Фатихов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Наконец, в спектакле-концерте «Горький в музыке» стихи писателя, в первую очередь «Девушку и смерть», которую в 1892-м отказался печатать казанский «Волжский вестник», перевела на татарский Йолдыз Миннуллина. Миляуша Хайруллина написала музыку, которую с помощью Юрия Федорова аранжировали, Yummy Music Band, расширенный струнниками и духовиками, сыграл произведение в Универсальном зале. А Эльмира Калимуллина и Ильгиз Шайхразиев это не только прочитали, но и спели. Перевод творит интересное: текст как бы теряет первоначальный контекст и помещается в сферу эстетического.

В целом на фестивале преобладают попытки показать Горького именно как художника. Его переменчивая под стать натуре эпоха не всегда находит отражение в концепции событий. Если на первом фестивале можно было найти пересечения с казанским периодом писателя, то сейчас этой части биографии уделено меньше внимания. Кажется, в этом фестивале не хватает характерных для Горького боли и надлома, но пойдут ли на такое организаторы и зритель?

Тайницкая башня. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru