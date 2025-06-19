19 июн 2025

Бизнес-бранч «Бремя гостеприимства: как чувствуют себя отели, глэмпинги и базы отдыха Закамья в 2025 году»

Бизнес-бранч «Бремя гостеприимства: как чувствуют себя отели, глэмпинги и базы отдыха Закамья в 2025 году»

19 июня в г. Набережные Челны «Реальное время» организует бизнес-бранч на актуальную, сезонную тему. Приглашаем к беседе представителей отельного бизнеса, собственников глэмпингов и баз отдыха.

Обсудим следующие темы:

  • Сезон 2025 года: прогнозы, загруженность, сравнение с 2024-м годом
  • Насыщенность Закамья объектами размещения и специфические факторы, влияющие на развитие бизнеса в этой зоне
  • Цифровизация гостиничного бизнеса: автоматизация процесов, внедрение в них ИИ, использование специального софта
  • Тренды в сфере гостеприимства: глэмпинги, программы выходного дня, деловой туризм
  • Вызовы для отельеров: дефицит кадров, подорожание коммунальных ресурсов, необходимость подъема цен, конкуренция с «диким рынком» посуточной сдачи

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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