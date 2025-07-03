Полмиллиарда сверху: как VIP-глэмпинги и санатории переиграли «новичков» на конкурсе Минэко

Татарстанские победители федерального конкурса получат 0,5 млрд рублей безвозмездных субсидий и откроют 510 новых мест к 2027 году

Фото: Галия Шакирова

Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал «Туполева» получит 37,8 млн рублей на обновление корпоративной туристической базы на Голубом заливе, «Татнефть» — 76,4 млн на расширение парка глэмпингов возле Карабашского водохранилища, а недавно построенный загородный отель Pioneer Resort Hotel на побережье Волги вблизи Шеланги — 56 млн рублей. С такими результатами в июне завершился конкурс Минэкономразвития по предоставлению безвозмездных федеральных субсидий на строительство глэмпингов. Впервые в финал не попали «новички»: федеральные власти отдали приоритет действующим игрокам туриндустрии с накопленной базой.

510 новых мест отдыха появятся в Татарстане к 2027 году

29 татарстанских туристических проектов общей стоимостью свыше 1 млрд рублей стали победителями конкурса Минэкономразвития РФ на строительство модульных некапитальных сооружений (глэмпингов) на 2025—2027 годы. Об этом сообщил Госкомитет РТ по туризму, ответственный за подготовку заявочной документации республики. По итогам федерального конкурсного отбора Татарстан получил единую субсидию на создание туристической инфраструктуры в 0,5 млрд рублей.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Обязательным условием является софинансирование не менее 50% затрат со стороны инициатора проекта. В результате к 2027 году в республике должно появиться дополнительно 510 новых мест отдыха. Всего за распределение фонда в 27 млрд рублей боролись 84 региона.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. скриншот с сайта ВК

Костяк победителей составили инвестиционные проекты крупных компаний и региональных санаториев, входящих в систему Федерации профсоюзов Татарстана. При этом ни одному «новичку» из числа предпринимателей прорваться в финал не удалось. Как утверждают бизнесмены, в этом году конкурсная комиссия радикально изменила приоритеты, отдав предпочтение не новостройкам в лесу, как раньше, а туристическим проектам с готовой инженерной инфраструктурой. Им присваивали поощрительные 3 балла, тогда как глэмпинги без сетей могли вообще не получить ни балла. Кроме того, в приоритете находились проекты на особо охраняемых природных территориях и вблизи М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

— Члены комиссии отнеслись к этому формату более лояльно, потому что бизнес приносит доход и налоги. А рисков, что проект не выстрелит, у санаториев минимальный. Одно дело поставить 10 глэмпингов в красивой природной зоне без подъездных дорог и со сложной логистикой. Другое дело — действующий бизнес, где налажен поток отдыхающих, инфраструктура, дополнительные услуги. Думаю, что по этой причине санаториям стали выделять безвозмездные субсидии, — пояснил глава ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, в прошлом году в санаториях республики отдохнули 184 тысячи человек. Сколько гостей побывало в глэмпингах — данных нет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Авиастроители обновят «Бережок» на Голубом заливе, а «Татнефть» — на Карабаше

Максимальную сумму субсидий получили структуры «Татнефти», ПАО «Туполев» и аффилированные с крупными застройщиками и подрядчиками компании. Самым большим по численности новых мест стала вторая очередь иммерсивного парка-отеля «Новая земля» возле Карабашского водохранилища. Он расположен на месте существующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба». «Татнефть» заявила строительство новых домиков еще на 76 мест в дополнение к существующим 45 местам. На эти цели «Татнефти» выделили субсидию в 76 млн рублей. Правда, компания сможет получить деньги не в этом году, а только в 2027-м, следует из протокола заседания комиссии по вопросам распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета.

ООО УК «КАПО-Жилбытсервис», дочерняя компания АО «Туполев», смогла защитить проект по обновлению туристической базы «Бережок». Ей предоставят грант в 37,6 млн рублей сроком на три года, следует из протокола заседания комиссии. Пик инвестиций придется на этот год: 16,7 млн перечислит бюджет РФ и еще столько же должен дать «Туполев». Далее поступления будут идти по нисходящей: в будущем году грант в 13,9 млн рублей, в 2027 году — на 7,3 млн рублей. К окончанию «трехлетки» завод должен открыть дополнительно 51 место. «Реальное время» направило запрос руководителю ООО УК «КАПО-Жилбытсервис» Гузель Мубаракзяновой, но ответ пока не поступил.

По словам Евгения Терентьева, в прошлом году в санаториях республики отдохнули 184 тысячи человек. Сколько гостей побывало в глэмпингах — данных нет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Почти 80 млн рублей в модернизацию базы «Бережок» — это гигантская сумма, которую ждали как минимум 30 лет, — отметил директор объединения «Турист» Владимир Кудашов.

Это летняя база с домиками на Голубом заливе, обладает большим песчаным пляжем на берегу Волги. «Дома на первой береговой линии — самые востребованные. В них всегда солнце. Остальные — в глубине леса, поэтому в домах сыро, — рассказал Владимир Кудашов. — В последнее время они все чаще искали туристов на рынке. Видимо, собственные работники с хорошими заработками имели возможность не ехать почти на бесплатные базы, хотя им оплачивают 10—20% от полной стоимости. Надеюсь, что здесь появится интересное круглогодичное место отдыха», — предположил он.

Ударную сумму господдержки в 60 млн рублей получил загородный отель премиум-класса Pioneer Resort Hotel на побережье Волги вблизи Шеланги в Верхнем Услоне. Стоимость размещения в июле здесь одна из наиболее высоких — 12 тысяч рублей в сутки за одного человека, а сам отель открылся в ноябре прошлого года. Собственником и гендиректором значится ИП Дмитрий Блохин. Но, по слухам, за ним может стоять крупный казанский застройщик.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

По сумме выигранного гранта ИП Блохин смог переиграть казанских авиастроителей. В этом году из федерального бюджета ему выделят почти 12 млн рублей, в следующем — 24 млн рублей, в 2027 году — 20,1 млн рублей. Соответственно, не менее 60 млн рублей обязан вложить еще владелец. Зато не задалось с защитой у организатора отеля «Камский маяк» в Национальном парке «Нижняя Кама». Ему удалось получить 9,4 млн рублей в этом году. Там должны открыться девять мест. Будет расширяться загородный комплекс Minger в Сабах. В этом году ему выделили 30 млн рублей.

Дожить до 2028 года

Федеральный конкурсный отбор имел решающее значение для инвесторов туристической индустрии. Выигранные гранты выделяются сразу на три года (раньше проводили каждый год, — прим. авт.). Так что рассчитывать на следующую волну придется после 2027 года.

По условиям конкурса Татарстан получит единую субсидию в полмиллиарда рублей на создание туристической инфраструктуры на 2025—2027 годы. «Средства регионы могут по своему усмотрению распределять в том числе на строительство инфраструктуры на автомобильных туристических маршрутах, создание кемпстоянок и приобретение кемпинговых палаток, обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, реализацию проектов по обустройству туристских центров городов. В числе возможных направлений — приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание некапитальных причальных сооружений и проведение фестивалей», — рассказывал ранее Дмитрий Чернышенко.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Татарстан вошел в число лидеров наряду с Краснодарским краем, Московской, Свердловской и Нижегородской областями. «Эти средства — в размере 27 млрд рублей — пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов. Это создаст дополнительные возможности для наращивания турпотока и роста экономики субъектов», — прокомментировал результаты конкурса вице-премьер РФ.

Турбаза «Яльчик» в Марий Эл защитилась на 12—14 млн рублей

Минэкономразвития поддержало инвестиционные проекты в Чувашии и Марий Эл, которые популярны среди татарстанских туристов. Впервые за несколько лет выиграла грант туристическая база «Яльчик» в лесной зоне Марий Эл. «Это сугубо летняя туристическая база, рассчитанная на 350 мест, с демократическими ценами», — рассказал Владимир Кудашов. — Насколько я знаю, они подали заявку буквально в последние дни и сумели попасть в эту программу. С ними заключено соглашение на 12—14 млн рублей для строительства двух глэмпингов.

В Марий Эл всего два туристических объекта получили государственную поддержку». Позднее инвесторы приняли решение организовать центр питания, баню. «Экономически это более живая модель. Ведь в будние дни номера пустуют, а с дополнительным сервисом можно наладить посещение круглый год», — рассуждает спикер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чувашия направила 11 проектов по созданию глэмпингов на федеральный конкурсный отбор, но субсидии смогли получить только пять объектов. Это туркомплекс «Четыре сезона», парк-отель «Лента», санаторно-курортный комплекс «Волжанка», база отдыха «Кувшинка», новый комплекс для отдыха в Чебоксарах. Дополнительно будет создано 178 номеров. Общая сумма субсидий составит 261,6 млн рублей, и не менее 50% вложат их инициаторы.

От Татарстана было направлено 39 заявок, предусматривающих получение субсидий на общую сумму 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму. «Субсидии безвозмездные, но предполагают выполнение ряда условий со стороны предпринимателей. К основным условиям относятся:

обеспечение софинансирования со стороны предпринимателя в объеме не меньшем, чем предоставленная субсидия;

обеспечение предоставления услуг по приему туристов в течение 10 лет с даты ввода в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения.

При оценке преимуществом обладали заявители, уже имеющие опыт реализации подобных проектов, а также проекты с наличием обеспечивающей и туристской инфраструктуры. «При этом среди проектов, прошедших конкурсный отбор, есть как крупные проекты, так и небольшие», — рассказали в ведомстве.

Бизнесу предоставили хорошую возможность расширить номерной фонд, и это точно не влияет на рост стоимости услуг, считает Владимир Кудашов. «В истории развития туристической отрасли второй раз государство помогает бизнесу. До сих пор значительная часть прибыли уходила на приобретение и обновление материально-технической базы, а замахнуться на новые строения они не могли. Теперь есть шанс нарастить номерной фонд», — заключил он.