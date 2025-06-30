Казань вошла в топ-15 городов по вводу жилья, Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 30 июня.
- Казань заняла 14-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья в 2024 году, где на одного жителя было введено 1,07 кв. м общей площади. В то время как Краснодар стал лидером с показателем 2,34 кв. м на человека. В Казани общий объем введенного жилья составил 1417 тыс. кв. м, что на 6,6% больше, чем в прошлом году.
- Министры культуры России и КНДР подписали план сотрудничества на 2025—2027 годы в ходе переговоров, которые прошли в Пхеньяне. Ольга Любимова и Сын Чон Гю обсудили расширение культурных обменов между странами и почтили память советских воинов, возложив цветы к Монументу Освобождения.
- В Госдуме предложили повысить пенсии медикам, работающим в сельской местности, на 25% с 1 января 2026 года. Законопроект касается сотрудников, проработавших в медучреждениях не менее 25 лет, и направлен на решение проблемы нехватки медицинских кадров в этих регионах, сообщил глава комитета по труду Ярослав Нилов.
- Сенатор Линдси Грэм* заявил, что США введут 500% пошлины на товары из стран, которые являются торговыми партнерами России и не поддерживают Украину. Он подчеркнул, что законопроект позволит президенту Дональду Трампу наложить пошлины на такие страны, как Индия и Китай, которые покупают значительное количество российской нефти. Трамп также поддерживает необходимость принятия новых рестрикций против России, добавил Грэм*.
- Непосредственный исполнитель теракта в «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни* стал единственным из четырех обвиняемых, кто не только признал свою вину, но и раскаялся в содеянном. В то время как три других фигуранта — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — также признали вину, но не выразили сожаления. Теракт, произошедший 22 марта 2024 года, унес жизни 149 человек и стал одним из самых трагичных событий в России.
- В Татарстане продолжается обсуждение законопроекта, позволяющего участникам специальной военной операции подавать документы для выдвижения на выборы через доверенных лиц, однако комитет Госдумы уже вернул инициативу в заксобрание, признав ее неконституционной. Это произошло на фоне недавнего решения Верховного суда, который подтвердил отказ в регистрации кандидата на выборах в Псковской области, поскольку он не смог подать документы лично из-за службы.
- На юниорском чемпионате Европы в Афинах российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова завоевали золото в дуэтах, набрав 265,9 балла, в то время как россияне Никита Кудрявцев и Тимур Хайле Мариам стали серебряным и бронзовым призерами в прыжках с вышки. В дополнение, Виктория Казанцева завоевала бронзу среди женщин на трехметровом трамплине.
- Китай создал новое оружие, способное выводить из строя электросети, включая электростанции и линии электропередачи, что может привести к масштабным отключениям электроэнергии. По данным Центрального телевидения Китая и газеты South China Morning Post, речь может идти о графитовой бомбе или ракете, которые способны поражать системы управления противника на площади не менее 10 тыс. квадратных метров.
- Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников: 10 — над Курской областью и пять — над акваторией Азовского моря.
Анастасия Фартыгина
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Справка
* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.