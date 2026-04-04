Каждый восьмой житель Казани использует простые пароли

При этом 78% казанцев уверены в надежности своих паролей, хотя 17,6% уже сталкивались со взломом аккаунтов

Исследование Honor показало, что большинство жителей Казани не уделяют должного внимания защите своих цифровых аккаунтов. 56% горожан по-прежнему активно используют пароли и пин-коды, 27,5% комбинируют их с биометрией, а 16,5% полностью перешли на распознавание по лицу или отпечатку пальца.

При этом каждый восьмой житель Казани использует простейшие комбинации вроде «1234» или «admin», а 8,8% берут в качестве пароля свои имена или клички питомцев. Лишь 39,6% создают случайные наборы символов.

Ситуация с хранением паролей также вызывает опасения: 58,2% полагаются на свою память, 29,7% записывают коды на бумаге, а 17,6% используют автозаполнение браузера. При этом 78% казанцев уверены в надежности своих паролей, хотя 17,6% уже сталкивались со взломом аккаунтов.

Биометрическая защита становится все популярнее: 38,5% считают ее более удобной, чем традиционные пароли. Однако система не идеальна — 25,8% жаловались на сбои при плохой погоде, а 14,5% — на проблемы с распознаванием из-за очков или масок. Примечательно, что 48,4% признались, что биометрия особенно выручает в спешке, а 17,7% оценили ее удобство при занятых руках. При этом 41,8% считают, что преимущества и недостатки биометрии уравновешивают друг друга.

Татарстан попал в рейтинг регионов по оплате по биометрии и QR-коду.

