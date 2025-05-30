Работники «ТАИФ-НК» вошли в топ сильнейших на «Кроссе корпораций»

В юбилейном экстремальном забеге участвовало 165 команд

Фото: Динар Фатыхов

Под Казанью, на территории лесопарка «Лебяжье», состоялся пятый «Кросс корпораций». В юбилейном забеге приняли участие рекордные 165 команд от предприятий Татарстана. Одни из результативных забегов показали работники АО «ТАИФ-НК». Компанию представляли четыре команды по шесть человек в каждой. Заряженные позитивом, драйвом и спортивным духом, нефтепереработчики преодолели трассу с препятствиями длиной 3 километра. В чем секрет успеха, казалось бы, далеких от спорта производственников — в репортаже «Реального времени».

«Побед в труде и спорте! Ура! Алга!»

На юбилейный «Кросс корпораций» собрались представители предприятий и организаций из разных уголков Татарстана — свыше тысячи человек, включая болельщиков. Перед началом стартов для участников организовали спортивно-развлекательную программу. Спортсмены смогли размяться, заняться зумбой под руководством опытных тренеров, а также сыграть в волейбол и перекусить на фуд-корте.

Перед началом стартов на территории соревнований для участников организовали спортивно-развлекательную программу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме этого, каждый желающий мог сделать фото на память с легендой клуба «Ак Барс» Данисом Зариповым. В выставочной фотозоне были представлены спортивные грузовики «КАМАЗ-мастер», а на сцене выступили молодые музыкальные и танцевальные коллективы.



В начале официальной части открытия к участникам обратился глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. По его словам, такие соревнования способствуют улучшению атмосферы в рабочих коллективах.



— Мы рады приветствовать вас на мероприятии под названием «Кросс корпораций». В пятый раз это событие проходит на настоящей жемчужине — озере Лебяжьем. Желаем получить настоящее удовольствие от сегодняшнего дня не только на трассе, но и от той инфраструктуры, которая для вас подготовлена. Подружитесь с другими командами и почувствуйте то самое единение, ощущение партнерства и близости. С этим чувством продолжайте свою трудовую деятельность до следующего «Кросса корпораций! — пожелал он.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков поблагодарил партнеров, руководителей предприятий и организаций, а также всех участников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков поблагодарил партнеров, включая мэрию Казани и Министерство спорта республики, а также руководителей предприятий и всех участников забегов.



— У нас сегодня 800 тысяч молодежи работает в разных отраслях экономики Татарстана. И тот факт, что зарегистрировалось 165 команд, безусловно, говорит о большом интересе к этому проекту под названием «Кросс корпораций». Я уверен, что сегодня вы получите как эстетическое, так и физическое удовольствие. Заведете новых друзей и контакты, а победит сильнейший, — напутствовал Ринат Садыков.



Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев в свою очередь отметил, что руководители предприятий-участников как никто другой осознают, что спорт и здоровый образ жизни важны для коллективов.



— В Татарстане каждый второй уже систематически занимается физической культурой и спортом. И вы тому пример. Уверен, что те из вас, у кого есть дети, являются образцом для них. Многие из вас пришли даже с маленькими детьми — это замечательно и это ценится! Главное — получать положительные эмоции и продолжать заниматься спортом. Побед в труде и спорте! Ура! Алга! — проскандировал он.



«Впечатления отличные! Погода замечательная!»



После официальной части открытия началось самое интересное — забеги. Участникам предстояло пробежать 3 км, преодолевая 14 препятствий различной сложности, включая рукоходы, переправы, барьеры и балансировочные элементы, с финальным заездом на рампу высотой четыре метра. Команды разделили по категориям: крупные, средние и малые предприятия, а также непромышленные учреждения и государственные организации.

Одними из первых на старт вышли работники АО «ТАИФ-НК». В состав четырех команд вошли наиболее подготовленные сотрудники. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одними из первых на старт вышли работники АО «ТАИФ-НК». В состав четырех команд вошли наиболее подготовленные сотрудники. Всего предприятие представляли 24 человека. Для каждого из них спорт — это не пустые слова, а смысл жизни.



— В целом я за любой кипиш, особенно связанный со спортом. Я регулярно хожу в зал. В последнее время увлекалась джампингом. Сейчас у нас начались более активные тренировки по подготовке к корпоративной «Гонке героев» в «ТАИФ-НК». С командой мы занимаемся стабильно два раза в неделю, и, что интересно, в таких мероприятиях могут участвовать все желающие, — отметила инженер-программист АО «ТАИФ-НК» Анна Пилипенко.

Для инженера-программиста АО «ТАИФ-НК» Анны Пилипенко спорт — это не пустые слова, а смысл жизни. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один участник от АО «ТАИФ-НК» — руководитель службы охраны труда Ринат Курманов. По его словам, такие мероприятия не только поддерживают корпоративный дух, но и позволяют ближе узнать коллег — в нестандартной обстановке раскрываются человеческие качества и можно легче понять человека.



— Как руководитель, я стараюсь поддерживать себя в физической форме. Мне нравятся силовые тренировки, подтягивания, бег, плавание и велосипед. Я захотел попробовать свои силы и принять участие в «Кроссе корпораций», чтобы ощутить командный дух и получить положительные эмоции. Наша цель всегда — победа, — признался Ринат Курманов.

Еще один участник от АО «ТАИФ-НК» — руководитель службы охраны труда Ринат Курманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С большим удовольствием на «Кросс корпораций» приехала и специалист по договорам отдела перспективного развития и технического перевооружения АО «ТАИФ-НК» Динара Мухаметова.



— У нас царит корпоративный дух. Наша команда активно участвует в различных соревнованиях. Я, например, принимала участие в «Кроссе нации» и в «Гонке героев» в Менделеевске. У нас также проходят внутренние корпоративные мероприятия: лыжные гонки, настольный теннис, спортивное ориентирование. В эту субботу планируется очень интересное выездное мероприятие на сапах и каяках, где участвуют все, даже наш генеральный директор. Что касается моего участия в «Кроссе корпораций», я решила попробовать что-то новое, так как никогда раньше не участвовала в подобном мероприятии. Всегда привлекает возможность испытать себя в незнакомой ситуации, — призналась Динара.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В том, что корпоративный спорт важен для сплочения команды, уверен и начальник смены Артем Петров. К слову, трассу «Кросса корпораций» он преодолел одним из первых.



— Впечатления отличные! Погода замечательная, это позволило полностью насладиться процессом. Конечно, бежать в 30-градусную жару было тяжеловато, но в целом я держал темп и не чувствовал значительных трудностей. Самым интересным испытанием для меня стала переправа на плоту через озеро. А вот препятствие с металлической трубой, по которой нужно было ползти, создало определенные трудности — труба нагревалась на солнце, и в шортах было не очень комфортно. В целом я остался доволен, особенно своей командой. Они проявили себя с лучшей стороны, — похвалил коллег Артем Петров.

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Все четыре команды АО«ТАИФ-НК» проявили максимальную отдачу и выложились на 100%. Во время прохождения трассы, особенно на самых трудных участках, участники поддерживали друг друга и протягивали руку помощи. Именно командный дух, сплоченность, взаимное уважение, спортивная закалка и азарт стали залогом успеха нефтепеработчиков, которые вошли в топ сильнейших участников забега, заняв 12-е, 24-е, 27-е и 59-е места из 78.

Впереди работников АО «ТАИФ-НК» ждут новые вызовы, а значит, новые победы и достижение спортивных и производственных высот.