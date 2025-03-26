«Адреналин просто зашкаливает»: триумф работников «ТАИФ-НК» на корпоративной «Спартакиаде»

Нефтепереработчики встретились на втором этапе подготовки к экстремальному состязанию «Гонка героев»

Фото: Артем Рябов

В эти выходные в СК «Шинник» разразились настоящие спортивные страсти. Работники АО «ТАИФ-НК» — истинные любители своего дела и спорта — встретились на втором этапе подготовки к экстремальному соревнованию «Гонка героев», чтобы продемонстрировать свои физические способности, выносливость, силу воли и стремление к победе. Команды преодолевали девять сложных испытаний, которые подготовили профессиональные тренеры фитнес-клубов.

Главная победа — победа над собой

С первых минут «Спартакиады» стало понятно, что борьба будет жаркой и просто так победу во втором этапе состязаний «Гонка героев» никто отдавать не собирается. Тем более что в состав команд вошли наиболее физически подготовленные работники подразделений и заводов АО «ТАИФ-НК». Всего в мероприятии участвовали более 130 человек.

Как отметил до начала соревнований генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков, «Гонка героев» — это не только возможность продемонстрировать свои способности, но и шанс показать, на что способен сплоченный коллектив. Перед своими коллегами он выступил, держа на руках главного болельщика — двухлетнего сына.

Перед своими коллегами он выступил, держа на руках главного болельщика — двухлетнего сына. Артем Рябов

— Я часто говорю, что наша работа — лучшая в мире. Работать с такой командой — большое счастье! Желаю нам честной борьбы, сил, здоровья, — обратился он к коллективу.



Команда руководителей, возглавляемая Максимом Новиковым, первой вышла на старт и на собственном опыте испытала все сложности соревнований. А их было немало! Взявшись за один канат, участники должны были пробежать девять кругов по 200-метровой беговой дорожке, параллельно выполняя девять заданий: качать пресс, грести на гребном тренажере, отжиматься, преодолевать препятствия, поднимать гантели и гири, перешагивать через тумбу и выполнять жим штанги лежа.

Команда руководителей, возглавляемая Максимом Новиковым, первой вышла на старт. Артем Рябов

— Основная цель всего этого события — подготовка работников к летним соревнованиям, «Гонке героев». Кроме этого, мы хотим популяризовать здоровый образ жизни. Прошедшие ранее соревнования были с простыми заданиями, а здесь именно был запрос на более спортивную тематику. В целом участники справляются хорошо, — рассказал один из организаторов соревнований Роман Казаков.



Чувство локтя

Каждое задание требовало синхронных действий и четкой координации. Участники понимали, что только вместе они могут преодолеть трудные участки и добиться нужных результатов. Чувство локтя позволило команде руководителей четко преодолеть все препятствия. Все работали слаженно, поддерживая друг друга.



Отдышавшись после финиша, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков поделился с «Реальным временем» своими впечатлениями от забега. По его словам, именно командный дух позволил участникам не сдаться в самые сложные моменты и двигаться вперед.

Каждое задание требовало синхронных действий и четкой координации. Артем Рябов

— Адреналин просто зашкаливает! Команда справилась с испытаниями благодаря взаимной поддержке. Несмотря на трудности, все участники проявили стойкость и настойчивость. Это позволило дойти до финиша в хорошем состоянии, возможно, даже с большим энергичным настроем, чем на старте. Это подчеркивает силу командного духа и важность единства в достижении общей цели, — уверенно сказал он.



Силу духа Максиму Новикову придавала команда поддержки. За своего любимого папу активно болела его супруга Лилия и трое детей.



— Мой муж спортивный человек. Он готовился к этому мероприятию и прошел все испытания успешно. Молодец! Мы им очень гордимся и любим! — с улыбкой сказала она.



Атмосфера равенства



Несколько недель к соревнованиям готовилась и команда КГПТО. В ее состав вошли операторы, лаборанты химического анализа, машинисты и руководство комплекса. Заместитель директора по производству КГПТО Максим Гриценко активно участвует в соревнованиях, тем самым демонстрируя единство команды как на мероприятии, так и в рабочем процессе. Это, по его мнению, положительно сказывается на моральном духе всего коллектива.

Заместитель директора по производству КГПТО Максим Гриценко активно участвует в соревнованиях. Артем Рябов

— Когда мы узнали о том, что будет проходить второй этап «Гонки героев», начали ходить в спортзал, проводили тренинги. Команда у нас подтянутая. Наша цель — победа! — признался он.



Как отметил капитан еще одной команды НПЗ Игорь Снигур, главное — поддержка друг друга и возможность работать на общий результат. Проблемы, с которыми сталкиваются участники, такие как физическая усталость и эмоциональное напряжение, воспринимаются легче, когда команды работают единым целым.

Главное — поддержка друг друга и возможность работать на общий результат, уверены работники «ТАИФ-НК». Артем Рябов

— Синхронность действительно станет серьезным испытанием для команды, особенно с учетом различий в весовых категориях и скоростях участников. Некоторые ребята могут испытывать трудности с координацией действий, что может затруднить общий темп.



Однако остальные этапы вполне можно будет наверстать, если команда проявит сплоченность и решимость. Главное для нас — поддержка друг друга и наличие лидера, который сможет повести за собой, — уверен он.



Электромонтер Андрей Кембель представляет команду №2 КГПТО. По его словам, команда — сильная, была создана для участия во всероссийской «Гонке героев».

Второй этап «Гонки героев» среди работников АО «ТАИФ-НК» стал настоящим испытанием на выносливость и силу духа. Артем Рябов

— В команде собраны сотрудники третьего и четвертого цехов и установки водорода. В составе есть начальник цеха, начальник смены, операторы и инженер. Мы создали атмосферу равенства, где каждый, независимо от своей должности, ощущает единство с коллегами, — подчеркнул он.



«Наша сила — в единстве!»



Второй этап «Гонки героев» среди работников АО «ТАИФ-НК» стал настоящим испытанием на выносливость и силу духа. Он еще раз продемонстрировал значимость работы в команде. Каждый участник, выходя на старт, осознавал, что именно в единстве они способны достичь новых спортивных и производственных вершин.

Каждый участник, выходя на старт, осознавал, что именно в единстве они способны достичь новых спортивных и производственных вершин. Артем Рябов

— Забег с препятствиями оказался для некоторых участников настоящим испытанием и дался нелегко. Тем не менее команды выложились на все 100% и в очередной раз доказали, что наша сила в единстве! Особенно удивили прекрасные девушки «ТАИФ-НК», которых называть слабым полом теперь просто некорректно. Наравне с мужчинами они проходили дистанции, поднимали тяжести и преодолевали нелегкую полосу препятствий. Выражаю огромную благодарность всем участникам за командный дух и рвение к победе, кураторам команд за наставничество и физическую подготовку ребят, а всем пришедшим болельщикам огромная признательность за активную поддержку коллег и близких. Впереди — третий этап «Гонки героев»! Двигаемся дальше, верим в себя и побеждаем! — поблагодарил в завершение мероприятия участников команд Максим Новиков.

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Так, по итогам соревнований третье место заняла команда КГПТО №1, второе — НПЗ №2, первое завоевали лидеры прошлого забега — Завод бензинов №1.



Как показали старты, сплочение коллектива — это не просто лозунг, а реальность, которую можно реализовать через спорт. И чем больше людей объединяются ради общей цели, тем больше шансов на успех. А впереди у работников АО «ТАИФ-НК» — новые вызовы, а значит, и новые победы.