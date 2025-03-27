Кто претендует на премию «Тантана»?

В аутсайдерах — Атня и «Мастеровые», в топе — Кариевский и Камаловский

Один из фаворитов «Тантана» – байопик о певице Альфие Авзаловой. Фото: Динар Фатыхов

27 марта на сцене нового здания театра Камала назовут победителей театрального конкурса и премии Министерства культуры РТ «Тантана»/«Триумф» 2025 года. В списках оказались все ключевые театральные коллективы Татарстана. Кто в этом году претендует на республиканскую «Золотую маску» — в материале «Реального времени».

Одна-две попытки

Положение о конкурсе этого года было утверждено 15 января, выдвигаться на него могут спектакли, показанные впервые между 1 марта 2024-го и 1 марта 2025-го. Всего у премии — 15 наград, не считая номинации за заслуги «Честь и достоинство (за верность профессии)».

А начнется все с «Дебюта». Именно в ней всего одна номинация у Атнинского театра — у Ильназа Шакирзянова в роли Ивана Ломова в шутке «Чехова» «Предложение». Ставил ее, кстати, местный актер Дамир Сидеев, который сейчас учится в ГИТИСе (он один из выпускников подготовительных курсов главрежа Тинчуринского Туфана Имамутдинова).

Также всего одна надежда у челнинцев из «Мастеровых» — комиссия оценила только их актерский ансамбль в «Педагогической поэме» (поэму Макаренко в спектакль превратила сама Ярослава Пулинович, но, видимо, этого оказалось недостаточно).

«Детки-матери» Нижнекамского театра. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Дважды выдвинут Нижнекамский театр, прошлой осенью получивший нового главного режиссера — Лилию Ахметову. Правда, хвалят его за другие достижения. Это Гульнура Галиева и весь актерский ансамбль «Әниләр һәм бәбиләр»/«Детки-матери» (который поставил, что интересно, атнинский режиссер Рамиль Фазлиев).

Две попытки Нижнекамского ТЮЗ — это Павел Минибаев в «Гробовщике» по Пушкину, еще это хороший «Эксперимент».

Дважды номинированы на «Тантану» мензелинцы, за спектакль «Ул кайтты»/«Он вернулся» — за дебют Рустема Авзалова и за актерский ансамбль.



Перформанс «Tartar». Диана Куватова/предоставлено фондом «Живой город»

Оперный против Нуриевых

Два имени попали в список от Зеленодольского музыкального театра. Во-первых, в том же «Дебюте» это Эльмира Мингазова в роли Лизоньки в лайт-опере «Мертвые души». А сама постановка по Гоголю борется в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

В этом году там собралась разномастная компания. Это и два спектакля театра оперы и балета — «Грек Зорба» и «Кармен». Мюзикл «Йосыф–Зөләйха»/«Юсуф–Зулейха» Казанской городской филармонии. А также начиненный пародиями перформанс «Tartar» от MOÑ в исполнении Марселя и Марии Нуриевых и Нурбека Батуллы. Играющие в этих спектаклях актеры соревнуются и в других музыкальных номинациях. Исключение — хореографическая номинация, где можно увидеть упомянутых выше Нуриевых, уже за спектакль Soul Kitchen в MOÑ — семейная пара танцует там под аккомпанемент ансамбля Buena Vista Social Club.

Наконец, завершает список впервые выходящих на сцену Инсаф Хидиятуллин, сыгравший в спектаклях «Без — 41нче ел балалары»/«Дети 41-го» и «Хәл бу ки… Салих Сәйдәшев»/«Тут такое дело… Салих Сайдашев» (главного героя) в Набережночелнинском театре имени Гилязова.



У челнинцев в 2025 году — целых пять номинаций. «Дети 41-го» — это еще и эпизодическая роль Рафика Каюмова, второй мужской план Ильфата Аскарова, актерский ансамбль, а также постановка претендует на главный приз — «Лучший спектакль большой формы».

«Педагогическая поэма» в «Мастеровых». предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Очень популярный Мухаммет Магдеев

Проживающий непростой год в связи с задержанием главного режиссера Раиля Садриева Буинский театр выпустил в конце 2024-го спектакль «Баязитова». Постановка пермского режиссера Дмитрия Огородникова также основана на «Детях 41-го». Истории тыла из повести Мухаммета Магдеева, очевидно, будут еще неоднократно вдохновлять творческие силы республики (ведь по ней снят и фильм!). В «Тантанте» за победу в номинации «Лучшая женская роль» борется Руфина Хаматдинова, также спектакль в списке большой формы, так что мы сможем понять, кто лучше переосмыслил классику.

Разнообразно и трижды представлен Альметьевский театр. На втором плане, по мнению жюри, хорошо играл Раушан Мухаметзянов в «Бер хыянәт тарихы»/«Час суда». В «Женскую роль» попала Лилия Загидуллина за комедии «Нечкәбил»/«Красотка». А первая работа Сардара Абдуллина на посту главного режиссера, иммерсивный спектакль «Йорт»/«Дом юности моей» соревнуется за звание лучшего «Эксперимента».

Три победы может получить практически незаметный из Казани Бугульминский театр. Это женская роль второго плана Надежды Вышенской в «Женитьбе» и аналогичная мужская там же у Александра Кочетова, а также просто лучшая женская роль Лейсан Хабибуллиной в «Варшавской мелодии».

Работы Ильгиза Зайниева состязаются в номинации «Лучший актер театра кукол». Это Егор Митрофанов и Эдуард Гурлев в «Господине Скороходове» челнинцев. Эльвира Гилемханова, Айвар Гимаев, Александр Карпеев, Эдгар Гайнуллин в «Материнском поле» «Экията». И коллега последних, Нияз Садыков, который недавно сыграл Халвафруша в «Абугалисине».

«Господин Скороходов» Набережночелнинского театра кукол. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Подростки — не зрители театров?

Схожий список в лучшем спектакле для детей: здесь к «Господину Скороходову» и «Абугалисине» присоединяется «Кошкин дом» от «Экият» и редкий подростковый «Куркак батыр»/«Трусливый батыр» о противостоянии школьников и уличных банд от Кариевского театра (интересно, что хоррора «Шайтан. Он. Она» на «Тантане» нет).

При этом «Куркак батыр» дал театру еще четыре надежды на победу. «Лучшая женская роль второго плана» — это Альбина Гайзуллина и Халида Сунгатуллина (они играют маму и бабушку). Аналогичная мужская номинация за Ильназа Хабибуллина (он главный хулиган). А на первом плане — Булат Гатауллин.

Ожидающий окончание ремонта здания на Островского и выдающий чудеса логистики ТЮЗ как минимум четырежды будет озвучен со сцены. Комиссия оценила игру Нины Калагановой в «Просто жить», Дмитрия Язова в «Без вины виноватых», Алексея Зильбера в «Слушай мои позывные», как и сам спектакль. И читатель уже мог отметить, как много в преддверии празднования 80-летия Великой Победы спектаклей о событиях 40-х годов.

Пожалуй, одна из самых занятных номинаций — «Лучшая эпизодическая роль». Помимо челнинца Каюмова здесь сплошь женщины, и конкуренция жестокая. Это преобразившаяся в дочь певицы Миляуша Шайхутдинова в байопике «Альфия Авзалова. Путь в вечность» театра Камала. Мастерски отыгрывающую меланхоличную корову Звездочку Лилия Махмутова в хите Тинчуринского «Туган-тумача»/«Родные люди» (благодаря этому спектаклю у театра еще две надежды на победу). Играющая аж девять ролей в «История одного побега» в Особняке Демидова Лилия Нурель. И ответственна за один из печальнейших моментов спектакля «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» в Камаловском Ильсия Тухватуллина — она играет там приютившую поэта мать.

Лилия Махмутова (слева) — Звездочка. Мария Зверева / realnoevremya.ru

История семей на фоне мировых катаклизмов

У театра Камала в этом году семь шансов получить «Тантану». Чтобы не повторяться, отдельно остановимся на крупных номинациях и сделаем ставки. В «Лучшей женской роли» большие шансы у Лейсан Гатауллиной за роль Альфии в спектакле «Альфия Авзалова. Путь в вечность». Пять лет назад она получил приз за дебют, а теперь уже числится в ведущих актрисах.

Также может выиграть в «Лучшей мужской роли» Эмиль Талипов в роли Габдуллы Тукая в «Возвращении Тукая». В апреле же мы узнаем, получит ли он за нее Тукаевскую премию. Впрочем, в этой же номинации есть его чуть более взрослый коллега Искандер Хайруллин в спектакле «История одного побега» в Особняке Демидова, первая его масштабная роль на русском языке.

В малой форме «Казанга Тукай кайткан» соревнуется с «Абугалисиной», упомянутой компиляцией биографии и произведений Геннадия Паушкина «Слушай мои позывные», «Картотекой» MOÑ.

«Картотека» в MOÑ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В номинации «За актерский ансамбль» отдельно также выделим эту абсурдную «Картотеку», где лица играющих скрыты за масками, здесь, действительно, работает не индивидуальность, а корпоративное нечто. Также заметным событием стал спектакль «Табу» Особняка Демидова при участии независимых актеров, а также трупп Кариевского, Камаловского и ТЮЗА. Также фонд «Живой город», работающий на этих двух площадках, имеет большие шансы в «Эксперименте», где, в частности, представлен спектакль «Луманзе/Снегурочка» по стихами Дениса Осокина (и с его участием) и настроенческий «Бар «Хэмингуэй».

Наконец, «Лучший спектакль большой формы» — это уже упоминавшиеся в этой статье челнинские «Дети 41-го», буинская «Баязитова», камаловская «Альфия Авзалова», инсценировка айтматовского «Материнского поля» от «Экият» и выстрелившие в прошлом году в Тинчуринском «Родные люди».



Нельзя не отметить, что три из пяти постановок сделаны на тексты четы Зайниевых, Ильгиза и Резеды. И то, что все это — истории семей, происходящие, на различных уровнях, на фоне Великой Отечественной войны.

Традиционно будут и спецпризы, вручат и премии имени Шамиля Закирова и Дамира Сиразеева. Как водится, на «Тантане» нет Качаловского (который в этом году рискует в лице Ильи Славутского на этой же сцене у Кабана получить «Золотую маску»).