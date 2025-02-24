В Казани сэкономили 1,2 млрд рублей на закупках

Всего за 2024 год провели 1228 конкурентных процедур на сумму более 11,9 млрд рублей

Фото: предоставлено мэрией Казани

Экономия на муниципальных закупках в 2024 году составила 1,2 млрд рублей, рассказал руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Равиль Мударисов. Это 10% от общего объема закупок, который составил почти 12 млрд рублей. Подробнее о показателях и их значении — в материале «Реального времени».

Объем госзакупок в Казани увеличился на 10%



Всего за 2024 год было проведено 1228 конкурентных процедур на сумму более 11,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем закупок увеличился на 10%. Из них 80% (или 985 процедур) размещены для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, объем которых составил более 3 млрд рублей.

По словам Равиля Мударисова, в отчетном году доля отклонений участников уменьшилась в два раза и составила 3,3% от общего количества заявок, а наибольшая конкуренция среди потенциальных поставщиков отмечалась в закупках по кадастровым работам, а также поставке бытовой техники и комплектующих для компьютерного оборудования, в которых максимальное количество доходило до 21 участника. Доля представителей бизнеса Татарстана, признанных победителями, составила 70% от общего числа.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Активно анализируются проекты выделения лимитов финансирования закупок, чтобы оценить обоснованность планируемых затрат, ранее не учтенных в бюджете. За прошедший год рассмотрено 80 проектов на общую сумму более 200 млн рублей и обеспечено снижение планируемых затрат на 59%.

— Несмотря на высокие показатели экономии, Дирекция руководствуется не только принципом расходования меньшего объема бюджетных средств, но и достижением лучшего результата. Например, при анализе планируемых затрат учреждения дополнительного образования по устройству спортивной площадки c искусственным газоном совместно с заказчиком пересмотрены расчеты: включены расходы на приобретение нового газона, скорректированы объем, состав и вид работ. В ходе этого рекомендуемая сумма была увеличена на 28%, — подчеркнул Равиль Мударисов.

За ненадлежащее исполнение контракта взыскали 2,2 млн рублей

Одна из главных задач — обеспечение прозрачности закупок у единственного поставщика, поэтому была продолжена работа по переводу «прямых контрактов малого объема» в систему «Биржевая площадка», а также апробирован новый формат взаимодействия дирекции, заказчиков и Агентства по государственному заказу Татарстана в режиме открытого диалога. За прошедший год на «Биржевой площадке» размещено более 12 тыс. закупок, объем которых более 1,8 млрд рублей. Экономия по результатам состоявшихся процедур составила 93 млн рублей.

— Консультирование заказчиков по ведению претензионной работы также способствует улучшению качества муниципальных контрактов, в том числе с помощью применения штрафных санкций. Так, в бюджет города в 2022 году поступило 1,2 млн рублей, в 2023 году — 1,5 млн рублей, а в 2024 году — 2,2 млн рублей, взысканных в качестве неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов, — добавил Равиль Мударисов.



предоставлено мэрией Казани

Планы Дирекции на 2025 год:

адаптация новой схемы применения национального режима по развитию экономики и поддержки внутреннего рынка, в соответствии с изменениями в законодательстве, и проведение обучающих семинаров;

увеличение количества закупок заказчиков, проводимых на «Биржевой площадке», а также доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;

реализация проекта по оптимизации независимых гарантий унитарных предприятий и акционерных обществ города;

привлечение молодых специалистов, проведение стажировок и наставнических сессий, следуя общепринятому курсу «Команды Казани».

— Дирекция пропускает через себя огромное количество заявок — более 16 тысяч в год. Все траты бюджета должны быть обоснованы: это важная работа, результат которой — более миллиарда рублей сэкономленных средств, — прокомментировал итоги мэр Казани Ильсур Метшин.