Минниханов: «На долю наших защитников выпадали суровые испытания, которые они преодолевали с честью»

В Казани участников всех войн собрали на празднование Дня защитника Отечества

Фото: Мария Зверева

«Честно говоря, мы переживаем, как будет проходить возвращение участников СВО. Вернутся не десять, не двадцать, а тысячи мужчин, прошедших кровавую мясорубку на Украине. По себе скажу: ни жалость, ни пособия не важны, а просто встречайте их как героев войны», — рассуждал в разговоре с «Реальным временем» ветеран афганской войны Ринат Хабибуллин о трудностях перехода в новую жизнь. Более 2,5 тысяч участников и ветеранов СВО, афганской войны и других боевых действий накануне приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества на «Казань Экспо», организованного в рамках объявленного в стране Года защитника Отечества. Апогеем чествования станет празднование 9 мая священной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате собираются установить стену памяти с именами участников войн, показать выставку достижений промышленности, а также открыть стелу «Зеленодольск — город трудовой доблести».

Общий праздник для героев

Празднование Дня защитника Отечества 23 февраля впервые наполнилось новым смыслом — поздравляли не просто мужчин, а тех, кто стоит на страже государства. В «Казань-Экспо» собрались около 2,5 тысяч мужчин в разных воинских званиях — от рядовых и офицеров разных войск, участвующих в СВО, до участников афганской войны и других боевых действий. Их объединяет служба в Вооруженных силах: кому-то пришлось защищать интересы страны в 1980-е годы, исполняя интернациональный долг в Афганистане, кто-то воевал в чеченскую кампанию, а кто-то на несколько дней вырвался с передовой с Украины. В честь героев девушки исполняли песни военных лет, в зале была выставлена экспозиция о подвигах защитников Отечества.

Рядом с ней можно было встретить генерал-майора Казанского высшего танкового командного училища Виталия Герасимова. Как раз в этот день прославленное училище отметило 106-летие: оно выпустило 71 героя СССР и 43 Героев России. Сегодня оно остается единственным в стране, кто готовит офицеров-танкистов, рассказал он. С героями-«афганцами» часто обнимался гендиректор «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров, служивший десантником в Афганистане. «Мне больше нравится, когда называют День защитников Отечества», — поправил он корреспондента «Реального времени» в ответ на сильное рукопожатие. Позже к нему присоединился гендиректор Казанского завода «Электроприбор» Павел Шацких.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Кто-то защищает нашу родину с оружием в руках, а кто-то трудится у станка, выполняя гособоронзаказ, — рассказывал журналистам директор республиканского центра спортивно-патриотической подготовки патриот Дмитрий Литвинов. По его словам, каждый вносит посильный вклад в Победу, и это всегда общее дело. Центр ощущает всплеск интереса молодых людей к воинскому делу. В прошлом году здесь прошли специальную подготовку к службе в армии порядка 7 тысяч юношей.



— Каждый из них готов защищать свою страну. Если будет необходимо, то все встанем под ружье и отправимся на фронт, — заявил Литвинов.

«Некоторым приходилось слышать: «А мы вас туда не посылали»

«Честно говоря, мы переживаем, как будет проходить возвращение участников СВО. Вернутся не десять, не двадцать, а тысячи мужчин, прошедших кровавую мясорубку на Украине. По себе скажу: ни жалость, ни пособия не важны, а просто встречайте их как героев войны», — рассуждал в разговоре с «Реальным временем» ветеран афганской войны Ринат Хабибуллин. Он воевал в Афганистане в 1980-1982 годах, вернувшись домой возмужавшим 20-летним парнем. На груди его пиджака красовались боевой орден и несколько медалей.

— Некоторым (ребятам-афганцам) приходилось слышать: «А мы не посылали туда». Представьте, приехал домой — а тебе говорят, ты кто такой? Сейчас, конечно, такого не будет, но надо научиться достойно принимать участников СВО, — считает он.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его мнению, спецоперация на Украине сложнее, чем афганская война. «Если сравнивать две войны, то нынешняя сложнее. Мы воевали за границей, выполняя интернациональный долг. Родина приказала — мы пошли защищать. СВО — жестче, дроны атакуют сверху непредсказуемо. Ранения были и у нас, но нынешним ребятам тяжелее психологически восстанавливаться в новой жизни. Государство должно помочь им адаптироваться», — полагает он. В настоящее время создана ассоциация участников СВО — подобно тому, какие есть у «афганцев» и других участников локальных конфликтов.

В Казани — стена памяти, в Зеленодольске — стела трудовой доблести

Члены воинских сообществ приняли участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «На протяжении многих веков на долю наших защитников выпадали самые суровые испытания, которые они всегда преодолевали с честью и достоинством. Одна из тяжелейших трагических страниц нашей истории — это, безусловно, Великая Отечественная война. Объявленный в нашей стране и республике Год защитника Отечества подчеркивает историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, — отметил Рустам Минниханов. По его словам, главной темой, скрепляющей все мероприятия, должно стать сохранение исторической правды.

— Учитывая попытки Запада поставить под сомнение решающий вклад советского народа в победу над фашизмом, важно системно заниматься историческим просвещением, особенно, молодого поколения, — заявил раис РТ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева перечислила мероприятия, запланированные к празднованию 9 мая. В центре внимания — ветераны Великой Отечественной войны. 88 участникам присвоят звание почётного гражданина. Всем, кто перенес военные тяготы, вручат юбилейные медали 80 лет победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В настоящее время их насчитывается около 8 тысяч человек. Принято решение о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла. И, конечно, в фокусе внимания остается адресная работа с ветеранами Великой Отечественной войны. Их обеспечат медицинским и социальным обслуживанием. «Бессмертный полк не предполагает шествия. Вместо этого акция «стена памяти», патриотические акции пройдут в социальных сетях», — рассказала вице-премьер.

К 9 мая собираются установить стену памяти с именами участников войн, показать выставку достижений промышленности, а также открыть стелу «Зеленодольск — город трудовой доблести».



— В январе этого года Зеленодольску было присвоено звание города трудовой доблести, это знаковое событие для всей республики. В ближайшее время исполкомом Зеленодольского района будут внесены варианты по размещению стелы города трудовой доблести. Установка запланирована к 9 мая этого года, — рассказала она.

В дополнение отремонтируют 31 памятник Великой Отечественной войны, Институт развития городов разрабатывает концепцию мемориального парка, посвящённого СВО. В нем будут использованы архивные материалы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как на Украине переписали историю

Одними мероприятиями чувство патриотизма не пробудить. «Слово «патриотизм» образовалось от древнегреческого слова, означающего Отечество. Преданность Отечеству и готовность принести себя в жертву во имя Родины, — вот что нужно воспитать в молодежи», — заявил генерал-майор Казанского высшего танкового командного училища Виталий Герасимов. Он обратился к исторической хронологии войн, которые выпали на долю страны и вызвали в обществе подъем патриотизма. «После Октябрьской революции патриотический настрой был подчинен коммунистической идеологии, в 20-е годы идет бурный рост военных учреждений, а военная дисциплина стала источником воспитания чувств патриотизма», — призывал он возродить военное образование в стране.

Украина, находясь под западным влияниям, утратила традиционные ценности.

«Равняясь на Запад всего лишь за одно поколение сложилось новое мировоззрение. В учебнике за 1998 год написано, что Великая Отечественная война закончилась освобождением Украины. А в учебнике за 2008 год уже говорится, что украинский народ вел в 1941-1945 годах интернациональную освободительную борьбу. Тогда героями в обществе становятся Бандера, Шушкевич и другие. Тут отчётливо видно, что история является фундаментом чувства патриотизма, у народа не помнящего прошлого, нет будущего».

В конце церемонии Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации, Республики Татарстан и благодарности Раиса Республики Татарстан.



Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили : участники СВО: Мухаметзянов Линар Айдарович — заместитель командира 1232 мотострелкового полка по тылу — начальник тыла, подполковник;

Алимов Данир Надырович — начальник отделения зенитных ракет (средней дальности и дальнего действия) в/ч 52879, старший лейтенант;

Долгунов Андрей Геннадьевич — командир мотострелковой роты мотострелкового батальона 430 мотострелкового полка, лейтенант;

Наговицын Алексей Валерьевич — командир взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 1233 мотострелкового полка, лейтенант;

Ахметшин Фархад Фаритович — командир инженерно-саперного отделения 1231 мотострелкового полка, гвардии сержант;

Захаров Артем Михайлович — регулировщик комендантского взвода комендантской роты мотострелкового батальона 430 мотострелкового полка, рядовой;

Сабиров Альфред Ильясович — наводчик-оператор мотострелковой роты именного батальона «Алга», сержант;

Вафин Нияз Рамилевич — водитель 1231 мотострелкового полка, младший сержант.