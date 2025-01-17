Семья экс-игрока УНИКСа Тиммы не может его похоронить из-за задержки документов

Фото: Максим Платонов

Отец баскетболиста Янниса Тиммы, Райтис Тимма, сообщил о том, что семья до сих пор не может похоронить прах сына из-за задержек с оформлением необходимых документов. Об этом он рассказал в интервью изданию «СтарХит».

— Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти, — заявил Райтис Тимма. По его словам, вопросами оформления документов занимается мать Янниса, и он сам не обладает подробной информацией о причинах задержки. При этом, он выразил уверенность в том, что все уладится, и Яннис будет похоронен рядом с ним, чтобы к нему можно было приходить. Райтис Тимма также отметил, что не считает хорошей идеей развеивать прах.

Напомним, что тело 32-летнего Янниса Тиммы было обнаружено 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Незадолго до смерти, в начале декабря, баскетболист развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была найдена записка с текстом «Позвоните Анне».

Яннис Тимма выступал за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год, проведя в общей сложности 68 матчей. В сезоне-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева