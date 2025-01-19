В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с поездом — транспортная прокуратура проводит проверку
В Татарстане произошло столкновение легкового автомобиля с маневровым локомотивом. Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба органа.
По предварительным данным, ДТП произошло сегодня днем на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Уруссу — Ютаза Куйбышевской железной дороги. На место происшествия выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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