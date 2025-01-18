В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба
В результате убиты двое судей, передает агентство IRNA
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате убиты двое судей, которые вели дела подозреваемых в терроризме и шпионаже, рассказали в пресс-служба судебной власти исламской республики.
— Сегодня утром вооруженный человек, проникший в здание Верховного суда, осуществил покушение на двух судей, имевших опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. После этого террористического нападения двое судей погибли, — цитирует заявление ТАСС.
Как передает агентство IRNA, изначально распространялась информация о том, что ранен еще один судья. Согласно уточненным данным, ранения получил один из телохранителей.
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