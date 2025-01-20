Гоша Куценко прокомментировал убийство в его «Запорожце»

Актер Гоша Куценко заявил в своем телеграм-канале, что узнал об убийстве женщины, тело которой обнаружили в его автомобиле «Запорожец», во время съемок в экспедиции.

— Узнал эту новость на съемках в экспедиции... Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей... Вот так, — написал он.

Ранее сообщалось, что утром на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец» было найдено тело женщины со множественными ножевыми ранениями. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит Гоше Куценко. Актер купил машину в 2019 году.

Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и будет находиться на экспертизе у криминалистов минимум два года. Кроме того, следователи обязаны допросить владельца машины.

Подозреваемый в убийстве задержан. По версии следствия, он не имеет отношения к Гоше Куценко. Со слов мужчины, он распивал спиртное с жертвой, после чего в ходе конфликта убил ее и спрятал тело в «Запорожце».

Рената Валеева