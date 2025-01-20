Убитая в «Запорожце» Куценко женщина приехала в Москву из Тольятти на заработки

Появились новые подробности трагедии, произошедшей сегодня утром на Кутузовском проспекте Москвы, где в автомобиле «Запорожец» было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на SHOT, убитая 36-летняя женщина приехала в столицу из Тольятти на заработки.

По информации канала, вчера утром она встретилась с мужчиной на Киевском вокзале. Затем они отправились во двор на Кутузовском проспекте для распития спиртного, где, по предварительной версии, мужчина зарезал женщину в ходе возникшей ссоры.

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что погибшая работала в студиях красоты, а также занималась обучением персонала в компании Ozon. По данным канала, женщина родом с Камчатского края, но прописана была в Тольятти.

Напомним, тело женщины было обнаружено утром в автомобиле «Запорожец», который, как выяснилось позже, принадлежит актеру Гоше Куценко. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.

Подозреваемый в убийстве, 32-летний мужчина, уже задержан. Следствие установило, что он распивал с женщиной алкоголь, после чего в ходе конфликта нанес ей смертельные ранения. После совершения преступления он спрятал тело в припаркованном неподалеку «Запорожце».

Гоша Куценко, узнавший об инциденте во время съемок в экспедиции, выразил соболезнования родственникам погибшей. Он подтвердил, что автомобиль действительно принадлежит ему.

Рената Валеева