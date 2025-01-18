Число пострадавших в центре «Дуслык» выросло до 30

Фото: Динар Фатыхов

У 10 детей, госпитализированных из детского лагеря «Дуслык» в Татарстане, обнаружили норовирус. В целом обращений с признаками кишечной инфекции выросло до 30, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора по республике.

В рамках расследования сотрудники ведомства выявили нарушения режимов мытья и обработки посуды и инвентаря, дезинфекционного режима и кратности проведения уборок помещений, питьевого режима детей. Также обнаружилось, что работники пищеблока формально проводили ежедневные осмотры, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели, не велся контроль за температурным режимом работы холодильников.

По обнаруженным нарушениям были составлены протоколы, а деятельность олимпиадного центра приостановили.

Напомним, вчера 12 пациентов с признаками кишечного отравления были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова из оздоровительного центра «Дуслык». Их состояние оценивалось как удовлетворительное, дети находились под постоянным наблюдением специалистов и получали всю необходимую медицинскую помощь.

В центре проходил заключительный этап республиканской олимпиады по химии, в которой принимали участие 149 школьников 9-11 классов из более чем 30 районов Татарстана.



Галия Гарифуллина