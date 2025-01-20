Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения рабочего на стройке
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту падения рабочего с высоты на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, 46-летний мужчина, являющийся мастером, упал с шестого этажа строящегося здания на улице Команды «КАМАЗ-мастер». Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.
На место происшествия выехал представитель прокуратуры для выяснения причин и обстоятельств случившегося.
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