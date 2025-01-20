Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения рабочего на стройке

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту падения рабочего с высоты на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, 46-летний мужчина, являющийся мастером, упал с шестого этажа строящегося здания на улице Команды «КАМАЗ-мастер». Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Рената Валеева