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Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения рабочего на стройке

16:09, 20.01.2025
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения рабочего на стройке
Фото: Максим Платонов

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту падения рабочего с высоты на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, 46-летний мужчина, являющийся мастером, упал с шестого этажа строящегося здания на улице Команды «КАМАЗ-мастер». Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Рената Валеева

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