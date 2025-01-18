В Казани трамвай №4 продолжает ходить только до остановки «Сады» из-за провала грунта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани трамвайный маршрут №4 продолжает ходить только до остановки «Сады». Это связано с провалом грунта на трамвайной остановке «Станция метро Дубравная», сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».



Аварийные службы предприятия продолжают работу по устранению провала грунта. На месте провала идет усадка залитого бетона.



— Для удобства пассажиров на троллейбусный маршрут №5 добавлены единицы транспорта, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера на остановке «Дубравная» произошел провал грунта между трамвайными путями. В связи с этим с 17 января трамвайный маршрут №4 временно следует только до остановки «Сады».



Галия Гарифуллина