12 детей госпитализированы с отравлением из центра «Дуслык» в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 12.30 мск 12 пациентов с признаками кишечного отравления были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова из оздоровительного центра «Дуслык». Об этом «Реальному времени» рассказали в Минздраве республики.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением специалистов и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее появилась информация о госпитализации 10 детей из центра «Дуслык». В центре проходил заключительный этап республиканской олимпиады по химии, в которой принимали участие 149 школьников 9-11 классов из более чем 30 районов Татарстана.

