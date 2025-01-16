По делу теракта против генерала Кириллова задержаны еще два человека

Следком продолжает расследование уголовного дела о теракте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По горячим следам был установлен исполнитель теракта — Ахмаджон Курбанов, который 17 декабря 2024 года дистанционно привел в действие взрывное устройство, замаскированное под самокат, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда. Мощность взрыва составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, военнослужащие погибли на месте.

В ходе расследования установлена причастность к теракту Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По указанию неустановленного куратора Точиев и Падиев арендовали для Курбанова комнату в хостеле в Московской области, где тот должен был укрыться после совершения теракта. Куратор переводил деньги Точиеву для оплаты аренды. Падиев лично оплатил аренду, сделал видеосъемку хостела и его окрестностей, а затем передал Курбанову ключи от убежища. Точиев в дальнейшем оплачивал продление аренды комнаты.

Ахмаджон Курбанов. скриншот соцсетей

После теракта организатор сообщил Курбанову адрес убежища, отправив ему видеозапись, сделанную Падиевым. Однако по пути в хостел Курбанов был задержан сотрудниками полиции.

Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.