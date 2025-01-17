В Казани возбуждено уголовное дело после госпитализации школьников из оздоровительного центра

Фото: Максим Платонов

16 января 2025 года несколько школьников в возрасте 16—17 лет, находившихся в детском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык» в Казани, были госпитализированы в инфекционную больницу с различными симптомами недомогания.

По факту массового заболевания детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, вызвавших недомогание школьников.

По состоянию на 12.30 мск 12 подростков с признаками кишечного отравления были госпитализированы из оздоровительного центра «Дуслык» в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова.



Рената Валеева