Водитель КАМАЗа, врезавшегося в поезд Казань — Адлер под Волгоградом, был трезв

Фото: скриншот видео очевидцев

Результаты экспертизы показали, что в крови водителя КАМАЗа, который летом 2024 года врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, не было алкоголя. Об этом сообщил РИА «Новости» первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома Виктор Козлов.



— Результаты исследования показали, что в крови водителя алкоголя не было, — отметил он.

В ходе расследования были допрошены пассажиры поезда, а также проведен ряд экспертиз, включая автотехническую, которая установила, что водитель КАМАЗа нарушил несколько пунктов ПДД при проезде нерегулируемого переезда.

Напомним, инцидент произошел 29 июля 2024 года на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии девять вагонов состава сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, около 140 из которых получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, включая 15 детей.

Водитель скончался через несколько дней в реанимации.

Рената Валеева