ХАМАС в последний момент отказался от некоторых пунктов сделки с Израилем

Фото: Олег Тихонов

Палестинская группировка ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем, заявили в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

Согласно сделке между Израилем и ХАМАС, прекращение огня должно было начаться с 19 января. В течение двух месяцев, до начала марта, планировался обмен заложниками и пленными, а также отвод израильских войск к границе. На первом этапе ХАМАС должен был передать Израилю 33 заложника. Второй и третий этапы должны были быть согласованы позже. Ранее ХАМАС подтверждал свое согласие с условиями сделки.

Сделку по освобождению израильских заложников, захваченных ХАМАС, анонсировал накануне избранный президент США Дональд Трамп.

Рената Валеева