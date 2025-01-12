Мир, в котором людей вытесняют разумные саламандры

Книга этой недели — антиутопия Карела Чапека «Война с саламандрами»

Фото: Реальное время

В 1890 году, 135 лет назад, родился чешский писатель Карел Чапек. Этот многогранно одаренный автор снискал мировое признание не только благодаря своим произведениям, но и за активную гражданскую позицию. Он неоднократно предупреждал об угрозе, исходящей от гитлеровской Германии. В романе «Война с саламандрами» Карел Чапек изобразил мрачную антиутопию, в которой людей вытеснили разумные саламандры. В свое время этот роман воспринимался как аллегория на набирающий силу фашизм. Но насколько актуальна эта антиутопия сегодня?

Зеркало темной стороны человечества

История начинается в морях Юго-Восточной Азии. Капитан дальнего плавания И. ван Тох — псевдоним чешского авантюриста Вантоха — обнаруживает на острове Танамаса удивительных гигантских саламандр. Эти существа оказываются весьма умными: они умеют пользоваться инструментами. Сначала капитан перевозит их на другие острова Тихого океана, а затем везет в Европу. Там саламандры становятся сначала ярмарочным развлечением, а затем дешевой рабочей силой. Но постепенно ситуация выходит из-под контроля, и саламандры начинают диктовать свои условия. Они разрушают континенты, создавая для себя больше водного пространства.

Роман «Война с саламандрами» — универсальное предупреждение человечеству. Саламандры в первую очередь не люди. Именно это делает посыл Чапека особенно острым: человечество, возможно, не будет полностью уничтожено, но серьезно сократится и будет порабощено амфибиями. Таким образом, Чапек показывает, что люди не способны объединиться перед лицом экзистенциальной угрозы. Даже величайшая катастрофа не может преодолеть индивидуальный эгоизм.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Угроза саламандр не приходит извне. Чапек использует их как зеркало, которое отражает слабости современного ему человека. Амфибии оказываются гораздо ближе своим «хозяевам», чем те готовы признать. Саламандры — это воплощенные человеческие возможности. Они представляют собой типичные черты человеческой природы. Чапек делает из этих черт карикатуру, показывая, к чему приводит чрезмерное развитие. Здесь речь идет главным образом о взаимоотношениях в обществе и о социальном сосуществовании.

Чапек развивает в романе свои размышления о современности и тогдашнем обществе. Он был одним из самых проницательных наблюдателей за положением дел в Европе между мировыми войнами. В «Войне с саламандрами» писатель исследует судьбу цивилизации, акцентируя внимание на опасностях прогресса. Саламандры — это символ человеческих черт, доведенных до абсурда. Чапек, будучи журналистом, еще в межвоенный период написал эссе «Дух познания и дух обладания». Он разделяет познание на два противоположных направления. Одно связано с гуманитарными и естественными науками, где цель — сам процесс познания. Второе — это техника, где главенствует стремление управлять и подчинять. Чапек предостерегает: техника, движимая своим «господствующим духом», может обернуться против своего создателя.

Все еще актуально?

Но не стоит воспринимать роман лишь как иллюстрацию философских идей Чапека. Это прежде всего мастерское литературное произведение. Автор собрал книгу из множества жанров: путевых заметок, газетных статей, научных трактатов, политических манифестов и сказок. Главная цель Чапека — сделать свои идеи доступными. Чапек стремился писать так, чтобы его мог понять любой. Он считал, что хорошая литература — та, которая передается от человека к человеку, которая теряет обложку от постоянного чтения и которую служанки или другие люди из низших слоев общества читают ночами напролет.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Правда, эта простота в «Войне с саламандрами» проявляется лишь частично. Роман наполнен научными терминами и заимствованиями из других языков и культур. Чапек обладал поразительными знаниями о разных странах мира и научных дисциплинах. С течением времени становится очевидным, насколько детально он описывал жизнь в дальних уголках планеты. Чапек шутил в духе английского юмора и с иронией писал о немецких реалиях. Он говорил, что в начале романа отправной точкой стал фашизм и национал-социализм. И эти тонкие моменты — пародии на нацистские гимны, например, с их ритмикой, — лишь подтверждают его культурную эмпатию и энциклопедические знания. Даже описания индонезийских лодок звучат абсолютно аутентично, хотя он никогда в тех местах не был.

При всем разнообразии идей роман «Война с саламандрами» несет одну центральную мысль — предупреждение о растущей угрозе фашизма и национал-социализма в Европе. Однако Чапек не просто отражает эти явления своего времени, он создает более общее представление об угрозе. Безусловно, это книга своего времени, так как она реагирует на тогдашние события. Но ее послание живет и поныне. Роман представляет собой антиутопическую модель, которая предостерегает, что может случиться с человечеством, если оно будет вести себя определенным образом. Такие модели поведения сохраняются до сих пор. Именно этого и хотел Чапек — создать концепцию, применимую к любым странам и эпохам, а не только к Европе перед лицом фашизма.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В некоторых предупреждениях Чапек опередил свое время. «Война с саламандрами» — это один из первых романов, где рассматриваются вопросы глобализации. Чапек очень точно описывает процессы глобализации своего времени. Причем настолько точно, что эти описания сохраняют актуальность до сих пор.

И именно поэтому «Война с саламандрами» остается обязательной к прочтению даже сегодня. Одно из посланий романа заключается в том, что человечеству необходимо осознать: его конец, вероятно, будет таким же, как в книге, если социальный эгоизм будут продолжать ставить выше универсальных ценностей. Когда интересы отдельных групп доминируют над общечеловеческими. И сегодня человечество сталкивается с похожими угрозами — от экологической катастрофы до войн и страхов, связанных с развитием мира.

В этом смысле Чапек в своем романе обращается и к современному читателю, предостерегая его не быть слишком уверенным в своей безопасности, наслаждаясь спокойствием своего «маленького мирка». В книге жители Чехии отмахиваются от угрозы, ведь их страна не имеет выхода к морю. До тех пор, пока однажды в водах реки Влтавы не появляется черная голова с глазами, похожими на лягушачьи…

Издательство: Like Book

Перевод: А. Гурович

Количество страниц: 320

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».