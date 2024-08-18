«Хаджи эфенди женится»: старикам везде у нас просчет

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 78-я

сцена из спектакля: купец (Наиль Шайхутдинов) и маклер (Ренат Шамсутдинов) торгуются.. Фото: предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Смотрим спектакль по классической пьесе Шарифа Камала 1915 года «Хаҗи әфәнде өйләнә/Хаджи эфенди женится»: как купец хотел жениться на молодой учительнице, потому что так ему привиделось во сне. Как и с другими ранними произведениями татарской драматургии, критический контекст навсегда покинул это произведение, превратив ее в остроумную комедию положений.

Приказчик, шахтер, классик

Главный режиссер Тинчуринского театра Рашид Загидуллин работал над комедией с проверенной командой: художник-постановщик — Роман Моров, композитор — Чингиз Абызов. Премьера спектакля прошла 10 декабря 2010 года.

«Хаҗи әфәнде өйләнә» была написана Шарифом Камалом в 1915 году. В это время ему было около 29 лет. Будущий классик советской литературы Шариф Камалетдинович Байгильдеев, родившись в Мордовии, немного поучившись в соседнем медресе, начинает работать приказчиком. Затем посещает занятия по подготовке учителей в Турции, после — в Египте. В 1903 году он женится, устраивается на работу в шахту, позднее преподает в Петербурге, там же помогает с изданием газеты «Нур». В ней выходит его первая статья. В издательстве при газете издается его сборник стихотворений.

В 1915 году в издательстве «Вакыт» в Оренбурге выходит его повесть «Чайки» о жизни рабочих и комедия «Хаҗи әфәнде өйләнә».

Тогда ее ставят две труппы — казанский «Сайяр» и коллектив «Ширкат» во главе с актрисой Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Об одной из постановок говорится в письме руководителя «Сайяра» Габдуллы Кариева, где он в конце 1915 года радуется, что автор скоро пришлет ему текст пьесы. После революции комедию несколько раз ставили в Камаловском театре. К примеру, в 1945 году главного героя играет Зайни Султанов, его жену — Гульсум Болгарская. А молодую учительницу Камилю — Фатима Ильская. Ставил пьесу и Марсель Салимжанов с Шаукатом Биктемировым. Выходил по спектаклю и телефильм, вот здесь Юнуса хаджи играет Хусаин Уразиков. В 1954 году пьесу поставили в Нью-Йорке местные татары.

Техника молодежи

Спектакль начинается с пролога, в котором пересказывается одна из реплик главного героя, Юнуса хаджи (Наиль Шайхутдинов): ему в паломничестве в Мекку привиделся сон — мол, сам пророк ему сказал жениться на молодой, преподающей по-новому учительнице, иначе гореть ему в аду. То есть режиссер Рашид Загидуллин превращает эту фразу в реальность (пусть и герой потом говорит, что он просто переел жирного на ночь). И только после этого на сцене появляется сваха Насима (Ляля Миннуллина) с прямолинейным планом уговорить невесту. По пути в дом Джаляла ее пытались покусать собаки. Почти следуя авторскому тексту, Насима сообщает актеру, наигрывающему на мандолине, что ей нужно уговорить Камилю (Резеда Саляхова) выйти замуж. А сам Юнус, прибыв позже, сообщает, что его супруга скоро помрет, так что место жены освобождается.

Тема свадебных переполохов изначально была популярна в татарском театре (а пьеса Шарифа Камала в нем — одна из первых репертуарных). Схожий сюжет был, к примеру, у Идриса Богданова («Помада мәсьәләсе»/«Вопрос о помаде», где 60-летний купец хотел жениться на 16-летней девушке. Ну а сейчас за эту историю отвечает «Голубая шаль». Но в «Шали» мы видим несколько образов, которым сочувствуем.

А здесь… Еще в рецензиях советского периода, посвященных загадочной популярности пьесы, с одной стороны, критиковался подход современников, не видящих в тексте какой-либо глубины. Мол, она есть, не обманывайтесь простотой сюжета! С другой стороны, справедливо указывается, что комедия о зазнавшемся купце — это история переходного времени, когда на смену торговцам и духовенству как властителям умов приходит интеллигенция, которая также находится «На перепутье» (так называлась одна из повестей Фатиха Амирхана). Потому так смущают Юнуса-старика молодые люди, которые, несмотря на свой низкий классовый уровень, ведут себя дерзко и одеваются вызывающе.

Есть ли у них мечты?

При этом даже критики 1960-х годов не видят ничего светлого ни в одном из образов, кроме учительницы Камили. К примеру, актер Джалял (его в Тинчуринском играет Артем Пискунов) не стремится к чему-то большему, кроме создания своей труппы. Сомнения вызывает и влюбленный в учительницу посредственный поэт Габдульхак (Ильфак Хафизов). То есть молодежь в пьесе также не достойна подражания, считали советские авторы.

Казалось бы, в комедии лучше обойтись без спойлеров, но уже в первой четверти спектакля герои: брат Камили Джалял, родственник матери Камили маклер Хуснутдин (Ренат Шамсутдинов), подруга Камили Нагима (Гульназ Науметова) и ее муж, конторщик Шакир (Рустем Гайзуллин) сами раскрывают интригу — они хотят женить купца, но на своей же жене Галиме (Исламия Махмутова). Супруга видит мужа, бывшего мальчика на побегушках, насквозь, все его похождения со служанками, одна из которых даже забеременела. Удастся ли провернуть героям такое сложное дело?

Спектакль о богатом, но скользком купце, несмотря на разницу эпох, выглядит вневременным. К тому же в конце Шариф Камал включает 10-ю скорость и устраивает театр в театре, обряжая учителя (Ильгизар Хасанов) в муллу, чтобы устроить фальшивое бракосочетание.



Актеры, как и устроено в тинчуринских комедиях, играют наотмашь. От этого происходящее выглядит забавно, смешно, но при этом настолько сурово, что начинаешь думать: под такой обман наверняка в шариатском суде были статьи. Обманули жовиального ловеласа (как ни крути, Наиль Шайхутдинов сам по себе вызывает сочувствие), используя ничего не понимающую учительницу.