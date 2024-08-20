Игорь Семенов: «Немного разочаровала Хорватия с нашим Константином Харьковым»

Интервью с российским ватерполистом по итогам олимпийского турнира по водному поло

Игорь Семенов. Фото: предоставлено Игорем Семеновым

Олимпийский турнир по водному поло завершился победой сборной Сербии, в составе которой выступал бывший игрок казанского «КОС-Синтеза» Никола Дедович. В финале была обыграна Хорватия с экс-игроком сборной России Константином Харьковым. Выступления спортсменов и их команд в Париже в интервью «Реальному время» оценил бывший ватерполист московского «Динамо», мастер спорта СССР Игорь Семенов.

«Браво, Сербия, которая с прошлой Олимпиады испытывала большие проблемы»

— Игорь Дмитриевич, как вы оцениваете итоги олимпийского турнира?

— Отметил бы в плане организации, что условия для проведения Игр были прекрасны. Спортивный комплекс выглядел обалденно, не знаю, как его используют в обычной жизни, для баскетбола, либо других спортивных игр, но он позволял собрать 15 тысяч зрителей на водном поло, и они собирались на центральных матчах, начиная со стадии плей-офф. Даже в Венгрии или Сербии я подобного ажиотажа вокруг водного поло не припомню.

Памятуя, что предыдущая Олимпиада прошла только 3 года назад, считаю, что большой проблемой водного поло является то, что не произошло изменений в регламентах. Когда 12 команд разделены на две группы по шесть команд в каждой в итоге может происходить то, что и произошло. Сербы играли в финале с хорватами, при том что обе сборные заняли в группах четвертые места. Правда, хорватам это далось гораздо легче, а вот сербы, наоборот, еле успели на уходящий поезд. Испания выглядела убедительно, выиграла все игры на групповом этапе, но уже в четвертьфинале вновь пролетела мимо медалей, как и Греция, победившая в другой группе. Мне кажется, что 1-е место в группе должно давать какое-то преимущество, например, в виде прямого выхода в полуфинал.

В итоге сербы через игры в группе подводили себя к пику формы, и в финале с первых минут продемонстрировали силу, мощь, просто уничтожив Хорватию. И оставшиеся три периода они просто играли от обороны, удерживая добытое преимущество. У сербов выделялись Душан Мандич, МВП Олимпиады, ставший трехкратным олимпийским чемпионом, плюс у него бронза Лондона — 2012, он еще и лучшим бомбардиром стал, поскольку против его мощных бросков с левой руки не смог противостоять никто из вратарей. Это не пушка, а ракета. Мандича поддерживал Слободан Якшич, в финале отлично выглядел голкипер Филип Филиппович.

Наставник сборной России Андрей Белофастов отметил, что президент Сербии обещал чемпионам большие призовые, но, думаю, что дело не в финансах, а нацеленности всей команды к достижению успеха.

Браво, Сербия, которая с прошлой Олимпиады потеряла Прлаиновича и полевого игрока Филиповича, братьев Пьетловичей, испытывала большие проблемы в это трехлетие, не светились за все 3 года на чемпионатах мира и Европы, не показывая свои сильные стороны, зато выдали свою лучшую игру на главных соревнованиях четырехлетия.

— Согласен, Сербия после победы в Токио как будто уже сходила с дистанции и все же взяла третье подряд олимпийское золото, что ранее удавалось только Великобритании на заре развития олимпийского водного поло.

— Немного разочаровала Хорватия с нашим Константином Харьковым, который на пути к финалу забивал решающие мячи для команды, но не смог проявить себя в решающей игре. Хотя они как раз достаточно ярко проявляли себя в последние годы, и серебряные медали Олимпиады это достойное пополнение в медальную копилку.

В матче за бронзу меня разочаровала Венгрия, которая, мягко говоря, слила бронзу американцам, которые порадовали функционеров международного водного поло, неоднократно демонстрировавших, что для них в приоритете ватерпольная Америка.

— Что скажете о командах, оставшихся за пьедесталом почета?

— Понравилась Япония, она играет в подвижную игру как в нападении, так в защите, используя контратаки, игроки небольшие, подвижные, просто классно! Это будущее ватерпола, здоровяки в воде и производимая ими бойня уже надоели. Водное поло все-таки игра интеллекта, а не битва гигантов! Но пока доминирует бойня, когда сила и мощь на первом плане, а интеллекта, увы, нет.

«Пока об изменениях в составе проговорил только «КОС-Синтез»

Разочаровала Италия, претендовавшая, на мой взгляд, на золото. Но ошибка судьи в четвертьфинале лишила их шанса на продолжение борьбы. Жаль, что такой талантливый тренер, как Алессандро Кампанья, который 20 лет руководит сборной, после того, как перешел в нее из Греции, когда в далеком 2004 году она играла в матче за бронзу со сборной России. И разочаровала Румыния, которая сама не ожидала участия на Олимпиаде, будучи, по сути, приглашенной в ее состав вместо отстраненной сборной России, и не смогла должным образом подготовиться к соревнованиям. Просто пролетела все игры, как одна известная субстанция над Парижем, точно также, кстати, как сборная Украины в 1996 году в Атланте. И обе сборные финишировали последними в общем зачете.

Увы, но не совсем успешное выступление на Олимпиаде сборной Черногории, занявшей 9-е место, привело к отставке Владимира Гойковича, которого мы помним по играм в чемпионате России.

— И играл он за казанский «Синтез», вследствие чего можно задать вопрос о нашей внутренней кухне. Что думаете о предстоящем старте чемпионата страны?

— Так пока об изменениях в составе проговорил только «КОС-Синтез» через ваше издание, от остальных команд по изменениям в составе — тишина.

— В советское время вы играли за московское «Динамо», и меня всегда интересовало к какому роду войск относились ватерполисты, поскольку ни в КГБ, ни в МВД, которые представляли это физкультурно-спортивное общество, спортсмены-моряки не предусмотрены.

— «Динамо» объединяло в своей структуре служащих погранвойск КГБ и внутренних войск МВД, через которые происходил призыв на армейскую службу. Но касаемо ватерпольного «Динамо» была сдвоенная позиция, когда половина команды имела отношение к КГБ, будучи прапорщиками погранвойск, как Евгений Гришин, Михаил Иванов, плюс голкипер Александр Муравьев, защитник Владимир Сидореев, подвижный нападающий Дато Сулакадзе, а часть игроков была в структуре внутренних войск МВД. К таковым относился и я, поскольку по некоторых причинам не прошел необходимую медкомиссию в КГБ, был признан нестроевым и перенаправлен в МВД. Как, кстати, мой одноклубник Владимир Ячменев и ваш казанец Николай Шарафеев. Все это было направлено на сохранение состава и предотвращение ухода в команду ЦСК ВМФ, представлявшую общество Вооруженные силы.

— Между тем в «Динамо» играли два воспитанника молдавского водного поло Алексей Вдовин и Сергей Маркоч.

— Поясню насчет «молдаван». Их переходом занимался наш наставник Анатолий Блюменталь, присмотрев их, как я понимаю, на внутренних соревнованиях общества центрального совета «Динамо». Это были, кстати, очень сильные соревнования, в которых принимали участие команды Алма-Аты, Киева, Львова, Москвы, Тбилиси и ряд команд первой лиги, включая команду Кишинева, которая также имела отношение к «Динамо». Вдовин и Маркоч, кто-то из них даже служил, перешли в московское «Динамо», но так и не стали аттестованными офицерами. В итоге, как только Блюменталь покинул «Динамо», они перешли в ЦСК ВМФ, армейскую команду, которая обладала «правом первой ночи» едва ли не на каждого советского ватерполиста. Включая даже тех, кто был из «Динамо». Не случайно в ЦСК ВМФ смогли переманить Владимира Жмудского из львовского «Динамо». В команду собирали всех, свозили на баржу, где новичков перераспределяли: тех, кто посильнее — в ЦСК ВМФ, тех, кто слабее — в «Маяк», команду первой лиги, неофициальный дубль военных моряков.

Московское «Динамо» советских времен . предоставлено Игорем Семеновым

«У Мендыгалиева супруга занималась синхронным плаванием и не могла уезжать из Москвы»

— Но и в «Динамо» могли переманить игроков из подведомственных команд, того же Сергея Никифорова из Львова или алмаатинца Мендыгалиева.

— Вот насчет Нурлана Мендыгалиева тут сказались прежде всего семейные обстоятельства, поскольку его супруга профессионально занималась синхронным плаванием и никак не могла уезжать из Москвы. Пришлось Нурлану переезжать, тем более что ему в этом направлении активно помогал новый наставник «Динамо» Гиви Чикваная.

Но это не только личности, это слаженная работа целой системы, которая могла многое решать, будучи государственной машиной. У нас были ДСО «Буревестник», «Спартак», «Труд» и так далее, которые помогали командам осуществлять свою деятельность, как горизонтально, через участие внутри общественных чемпионатов, так и вертикальные, в чемпионатах страны и Кубках СССР. Сейчас существует федерация, по сути общественная организация, ничего толком решить не может. Мы пошли по западному пути развития спорта через клубы, что для нас неприемлемо, из-за чего мы потеряли водное поло и еще многие виды спорта. Хорошо, что нашли средства на развитие детского спорта, существует множество команд, строятся шикарные бассейны в провинции, но далее дело стопорится. Команд в чемпионате крайне мало. Есть такие турниры, как студенческие чемпионаты, но это профанация, я считаю. Мне есть с чем сравнивать, поскольку я помню такое правило, как возрастной ценз, когда федерация водного поло СССР вводила ценз на ограниченное количество ватерполистов старше 28 лет. Когда таковых разрешалось не более двух человек, поскольку был переизбыток квалифицированных игроков. И нужна была молодежь, чтобы старики не задерживались, не занимали вакантные места. Я сам попал под этот ценз, он сыграл против моей карьеры, но в целом он двигал советское водное поло, не давая ему застаиваться в развитии.

— А что скажете о деятельности Национальной ватерпольной ассоциации?

— А вот НВА это самая лучшая любительская лига в мире на данный момент. Но она развивается за счет средств и энтузиазма бывших ватерполистов и любителей этого вида спорта, оплачивая от и до своё существование. Они платят за то, чтобы играть, развиваться.

— Возвращаясь к «Динамо», почему на ваш взгляд именно ватерпольная команда была лучшей по результатам среди команд из всех остальных игровых командных видов спорта.

— Мне кажется, что дело в том фундаменте, заложенном еще в 60-е годы, когда такие люди, как Николай Малин, Юрий Григоровский стояли у истоков. Они довели развитие нашего вида, начиная с развития детского спорта, до очень высокого уровня.

На тренировке московских динамовцев . предоставлено Игорем Семеновым

«В ЦСК ВМФ могли составить предписание по конкретному ватерполисту»

— Но в других игровых командных видах спорта этого не было, более того наблюдали ситуации, когда руководитель КГБ СССР Юрий Андропов напрямую способствовал командам конкурентов. Он вел переговоры с динамовцем Константином Бесковым о его переходе в футбольный «Спартак», вел переговоры с динамовцем Виктором Тихоновым о его переходе в хоккейный ЦСКА.

— По-видимому, Юрий Владимирович не был любителем спорта, тем более, болельщиком «Динамо» и вел свою политику, сообразуясь из интересов советского спорта в целом. Не случайно, Виктор Тихонов получил в ЦСКА такую широту возможностей, что мог призывать в команду практически всех, включая рижского динамовца Хелмута Балдериса. Он же, по идее, «в интересах сборной», мог сформировать вторую атакующую тройку на базе «Крыльев Советов», где играл Сергей Капустин, или Риги, за которую играл Балдерис, но предпочел всех собрать под флагом ЦСКА, где присоединил их к Виктору Жлуктову. Потому что Тихонову не нужна была конкуренция внутри чемпионата страны, а нужны были победы — как там, так и на внешнем контуре, Олимпиадах, чемпионатах мира. Думаю, что все вопросы по подобным переходам решались на уровне ЦК КПСС.

— То есть вы подтверждаете, что ЦСКА действовал как вертикаль, когда нижестоящие должны были исполнять все приказы вышестоящих, а «Динамо» было более горизонтально, не имея права на такое давление? И ватерпольное «Динамо» выигрывало за счет того, что вырастило Гришина, Иванова, Мшвениерадзе...

— Конечно, я бы еще добавил к ним Владимира Сидореева, игрока уровня сборной страны. Благодаря Григоровскому, Сергею Некрасову, Юрию Сомову, тренерам, их вырастившим. А в ЦСК ВМФ могли просто составить предписание по конкретному ватерполисту, могли выдернуть откуда угодно. И уже там, на месте, он получал гораздо больше привилегий, чем имел ранее, будучи аттестованным офицером, как моряк, старший мичман, капитан первого ранга, капитан второго ранга и так далее.

— Плюс наверняка влияние имело то, что в Вооруженных силах было единоначалие, а КГБ и МВД 1970—80-х годов представляли собой некие конкурирующие ведомства.

— Да, могло быть и такое. Плюс структура Военно-морского флота была целиком и полностью связана с водными видами спорта, не отвлекаясь на другие виды спорта, как это зачастую происходило в «Динамо». А в водном поло были представлены все флоты — ККФ, Краснознаменная каспийская флотилия в Баку, СК КЧФ, Краснознаменная черноморская флотилия в Севастополе, а уже в Санкт-Петербурге был ВМФ.

С президентом СК «Синтез» Иреком Зиннуровым. предоставлено Игорем Семеновым

— Был еще ростовский СКА, где играл бывший наставник «Синтеза» Владимир Захаров и наш игрок Сергей Стригунов.

— К сожалению, про СКА я никогда не слышал, если они были то ни о чем. Ростов, увы, не ватерпольный город.

— А про какие привилегии ватерполистам-военнослужащим идет речь? Премиальные за победы?

— Нет, премиальные нам не платили. Разве что могли за выигрыш международных стартов, например, за Олимпиаду заплатить по 5 тысяч рублей каждому, это стоимость тогдашних «Жигулей». Были оклады, как военнослужащим, инструкторам по спорту, плюс надбавки в 10 рублей за звание мастера спорта, за чемпионат страны, в целом могли премировать.

А привилегиями я называю различные надбавки, положенные военнослужащим спортсменам, аттестованным на офицеров. Если открыть мою трудовую книжку, то первая запись там: «Принят на работу в МГФСО «Динамо». Затем идет запись о службе в армии, это тоже «Динамо», но 2 года я провел уже без зарплаты, как я уже говорил, в структуре внутренних войск МВД. Там было питание, обмундирование, все как у обычных солдат. Правда, служили мы не в части, но на различные усиления выходили без всяких отговорок. Я имею в виду, в оцепление на различные концерты, крупные спортивные соревнования, опять же, демонстрации 1 мая, 9 мая, 7 ноября. В этом плане «погранцы» жили попроще, их в усиления не командировали.

