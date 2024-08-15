«Акрон» выиграл у «Факела» в Воронеже в матче Кубка России
«Акрон» переиграл «Факел» в Воронеже со счетом 2:1 в матче группы D в Кубке России по футболу. Команда Заура Тедеева одержала волевую победу, забив два мяча после гола хозяев.
Голами в составе «Акрона» отметились Арсений Дмитриев и Максим Палиенко с пенальти. У «Факела» единственный мяч забил Евгений Марков.
«Акрон» сравнялся с «Рубином» в группе D, набрав три очка. Лидирует в квартете «Зенит» с шестью баллами, у «Факела» — 0 очков.
В следующем туре Кубка России «Рубин» сыграет с воронежским клубом. Встреча состоится 27 августа.
В первом туре группового этапа Кубка России казанский «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 4:0.
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