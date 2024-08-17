Алексей Миранчук получил рабочую визу в США и скоро присоединится к «Атланта Юнайтед»

Фото: Динар Фатыхов

Российский футболист Алексей Миранчук получил рабочую визу в США и скоро присоединится к «Атланта Юнайтед». Дебют игрока планируется на матч против «Лос-Анджелес Гэлакси», который пройдет 25 августа, сообщает РИА «Новости».

Напомним, о переходе игрока в американскую лигу стало известно в конце июля, тогда в официальном аккаунте американского клуба в соцсети Х было опубликовано видео, в котором кубок Лиги Европы стоит на фоне черно-синих полос (цвета итальянской «Аталанты»), которые позднее переливаются в черно-красные (цвета «Атланты Юнайтед»).

В прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» в местном чемпионате заняла 10-е место. Команда выиграла 13 игр и набрала 51 очко. В кубке лиги клуб не смог пройти стадию 1/8 финала.

Разиль Самигуллин