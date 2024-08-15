Российский боец Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам

Российский боец Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам. После этого счета экс-чемпиона UFC были разморожены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

Напомним, в начале июля российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов столкнулся с проблемами с налоговой службой. ФНС арестовала счета спортсмена. Причиной ареста стал долг в размере 297 млн рублей.

Позже в начале августа появилась информация о том, что судебные приставы России могут арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долгов. Тогда в ведомстве документы о взыскании средств находились на исполнении.

Разиль Самигуллин