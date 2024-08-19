«Рубин» в третий раз в сезоне пропустил в первые 15 минут матча, это худший результат в РПЛ

Фото: Мария Зверева

«Рубин» в третий раз в сезоне пропустил гол в первые 15 минут матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это худший результат в текущем чемпионате.

В сегодняшней игре с «Акроном» казанцы пропустили на 9-й минуте встречи. Полузащитник тольяттинского клуба Максим Палиенко удачно добил мяч в ворота Евгения Ставера после заблокированного удара Солтмурада Бакаева.

Ранее «Рубин» в первые 15 минут пропускал в матчах с «Пари НН» (4:2) и «Ростовом» (1:1). У других команд на данном отрезке игр нет более двух пропущенных голов.

После 4 сыгранных туров «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

Зульфат Шафигуллин