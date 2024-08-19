Трусова планирует исполнить два четверных лутца на контрольных прокатах сборной России

Фото: Динар Фатыхов

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует включить два четверных прыжка в свою программу на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщают источники «Р-Спорт». Ожидается, что спортсменка выполнит два четверных лутца.

Сейчас фигуристка восстанавливает прыжки на тренировочных прокатах. Трусова, сменившая фамилию на Игнатову после замужества, пропустила прошлый сезон по личным обстоятельствам.

С тренерским штабом фигуристка работает также над тройным акселем. Однако, по данным источника, в свою программу в ближайшее время этот прыжок Игнатова включать не намерена.

Контрольные прокаты сборной России запланированы на 13—14 сентября в Санкт-Петербурге. В последний раз Игнатова выходила на официальных соревнованиях в 2022 году. Фигуристка является серебряным призером Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

В выходные спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Зульфат Шафигуллин