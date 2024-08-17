Эксперт оценил состав «Ак Барса» после ухода звездных хоккеистов

Фото: предоставлено из личного архива Андрея Юртаева

Комментатор и эксперт по КХЛ Андрей Юртаев оценил изменения в «Ак Барсе» после ухода звездных игроков. По его словам, нынешний состав команды выглядит более сбалансированным, чем в прошлом сезоне.

— Состав «Ак Барса» стал более сбалансированным. Может, не так много звездных имен, как это было в прошлом году. По двум предсезонным матчам видно, что есть три тройки нападения, готовые брать на себя роль лидеров.

Если эта идея сработает, то вопросов быть не должно. Самое главное — результат. Если в прошлом году эти звездные игроки остановились в первом раунде, то, значит, можно было пересматривать подход и отношение к этим игрокам, — сказал Юртаев с разговоре с корреспондентом «Реального времени».

По окончанию прошлого сезона КХЛ «Ак Барс» расстался с нападающими Александром Радуловым, Вадимом Шипачевым, Станиславом Галиевым и еще рядом других известных хоккеистов.

Команду после отставки Зинэтулы Билялетдинова возглавил Анвар Гатиятулин.

Зульфат Шафигуллин