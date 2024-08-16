Лыжник Большунов заявил, что пока не намерен завершать карьеру

Фото: Максим Платонов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не собирается в ближайшее время завершать карьеру. Об этом титулованный лыжник сообщил в интервью «Чемпионату».



— Буду продолжать работать дальше, соперники ведь еще больше хотят меня обыграть. Я уже как-то говорил — многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждет, подождут еще, — сказал лыжник.





В прошедшем сезоне Большунов выиграл 23 гонки подряд на соревнованиях в России. Всего за соревновательный год на его счету 25 золотых медалей на внутренних первенствах.

Большунов за карьеру трижды побеждал на Олимпийских играх, дважды выигрывал зачет Кубка мира (2019/2020, 2020/2021) и многодневную гонку «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин