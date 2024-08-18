Дю Плесси досрочно победил Адесанью и защитил титул UFC

Фото: Динар Фатыхов

Южноафриканский боец ММА, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси одержал победу над Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии. Поединок прошел в рамках главного события 305-го номерного турнира лиги в австралийском Перте и завершился сдачей Адесаньи в четвертом раунде после удушающего приема.

На счету дю Плесси теперь 22 победы и два поражения, а у экс-чемпиона UFC Адесаньи — 24 победы и четыре поражения.

Напомним, 13 августа российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин подвергся исключению из числа участников UFC.

Рената Валеева