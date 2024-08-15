Матвея Сафонова проверили на допинг перед отъездом в «ПСЖ»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь Матвей Сафонов прошел проверку на допинг перед трансфером во французский клуб «ПСЖ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



Всего за июнь и июль на допинг проверили 12 российских футболистов, выступающих за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

РУСАДА взяло допинг-пробы у Матвея Сафонова, Александра Черникова, Никиты Кривцова и Федора Смолова (все — «Краснодар»), Михаила Кержакова, Евгения Латышонка, Максима Глушенкова и Ивана Сергеева (все — «Зенит»), Ивана Облякова (ЦСКА), Данила Пруцева («Спартак»), Константина Тюкавина («Динамо», Москва) и Данила Глебова («Ростов»).

О возможных нарушениях антидопинговых правил в российском футболе не сообщается.

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в середине июня 2024 года. Ранее 25-летний голкипер выступал за «Краснодар».

Зульфат Шафигуллин