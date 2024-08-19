Назван расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Список приглашенных футболистов опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).



Всего в расширенный состав сборной вошли 38 игроков. Национальная команда соберется для тренировочного сбора 1 сентября.

В список попали несколько игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. В том числе вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и форвард «Вайле» Герман Онугха.

В числе приглашенных не оказалось футболистов казанского «Рубина».

Сборной России предстоит сыграть 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября против команды Таиланда. Обе встречи пройдут для россиян на гостевых стадионах.

Зульфат Шафигуллин