«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в первом матче Кубка Башкортостана
«Нефтехимик» крупно обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1 в матче предсезонного Кубка Республики Башкортостан по хоккею. Команда Олега Леонтьева одержала волевую победу, отыгравшись с 0:1 по ходу игры.
В составе «Нефтехимика» голами отметились Егор Корбит, Вячеслав Лещенко, Никита Хоружев и Владимир Брюквин. У проигравших шайбу забросил Владимир Кузнецов.
Отметим, что в первом периоде встречи вратарь нижнекамцев Филипп Долганов дважды за 17 секунд получил двухминутный штраф за сдвиг ворот.
Следующий матч на турнире «Нефтехимик» проведет 16 августа в 17.00 по мск против «Салавата Юлаева». «Автомобилист» сыграет завтра с «Металлургом» в 13.00 по мск.
«Автомобилист» — «Нефтехимик» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Кузнецов — Корбит, Лещенко, Хоружев, Брюквин.
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