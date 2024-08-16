«Нефтехимик» уступил «Салавату Юлаеву» в матче Кубка Республики Башкортостан

Фото: Максим Платонов

Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках второго матча предсезонного Кубка Республики Башкортостан уступил «Салавату Юлаеву». Встреча окончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Счет матча открыли уфимцы — на 11-й минуте в большинстве отличился 27-летний нападающий Глеб Кузьмин.

Второй период игры оказался насыщенным на события: на 8-й секунде второго периода Егор Сучков метким броском удвоил преимущество своей команды. Спустя восемь минут «волкам» удалось отыграть одну шайбу — Вячеслав Лещенко поразил сетку Семена Вязового — 2:1 на табло. На экваторе матча «зеленые» вновь увеличили разрыв в счете — Максим Загребин вновь делает разницу в две шайбы. К 35-й минуте «Нефтехимик» в очередной раз отыграл шайбу — Никита Хоружев забросил дебютную шайбу за команду.

Но, несмотря на это, хозяева льда в четвертый раз огорчили Артема Загидуллина — Ильдан Газимов делает счет 4:2. Он же становится окончательным в этой игре.



Олег Исаков