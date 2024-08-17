ФК «КАМАЗ» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в рамках игры Первой лиги
ФК «КАМАЗ» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в рамках игры Первой лиги. Матч завершился со счетом 3:0. Челнинская команда обыграла соперника впервые за последние пять матчей.
В игре за «КАМАЗ» забили Павел Горелов, а Алексей Козлов оформил дубль.
Напомним, в июле в ПАО «КАМАЗ» заявили о том, что организация не занимается финансированием питерского «Зенита». А также добавили, что нет и никаких партнерских договоренностей.
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