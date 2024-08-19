Крупнейшие застройщики России посетили проекты СМУ-88

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» провела экскурсию по своим объектам для участников урбан-тура «Движение» — крупнейших федеральных и региональных строительных компаний России. Топ-менеджмент, архитекторы и проектировщики «Брусники», «Эталона», «Андора» и других застройщиков посетили ЖК «Свобода» и отдел продаж СМУ-88 на Профсоюзной, 12.



Тур стал развитием пятого юбилейного форума недвижимости «Движение», который в июне этого года собрал 6 тысяч представителей строительной отрасли со всей России — это одно из крупнейших отраслевых событий в стране. Помимо проектов СМУ-88, участники тура посетили объекты других казанских застройщиков — компаний «Унистрой» и «КамаСтройИнвест».

Во время экскурсии участники тура пообщались с экспертами СМУ-88, обсудили детали строительства жилых комплексов и стратегии продаж. Застройщики задавали вопросы по каждому аспекту строительства — от материалов и технологий до ценообразования и инструментов продаж.

В отделе продаж СМУ-88 на ул. Профсоюзной, 12 участники тура смогли оценить макет ЖК «Яналиф» площадью 10 кв. метров и высотой в человеческий рост. «В первый раз увидел подобный макет — понравилось исполнение, детализация и подсветка, которую можно переключать дистанционно. Глядя на него, захотелось поработать с Цимайло и Ляшенко. И это при том, что мы в Тюмени достаточно избалованы — у нас есть та же «Брусника», — отмечает коммерческий директор компании «Толк» Александр Манаев. Руководитель подразделения продаж ГК «Брусника» в Екатеринбурге Владимир Бичинев дополняет: «В макете понравился момент с возможностью его подъема, детальность. Это очень важно, потому что мы, например, зачастую сначала обновляем макет, а только затем рендеры, потому что так нагляднее».

Благодаря детализированному макету гости смогли оценить архитектуру жилого комплекса «Яналиф». «По восприятию, два слова в голову приходит — глобально и масштабно. Очень интересная архитектура, запоминающаяся однозначно. Пирамидная конструкция зданий напоминает башни в ОАЭ. И с точки зрения наполнения — очень проработанный проект», — отмечает финансовый директор компании «Андор» Ирина Маркова. Пирамиды «Яналиф» оценил и представитель «Брусники» Владимир Бичинев: «Выглядит достойно и необычно. Наверняка виды будут особенно великолепны с воды, с пароходов».

Напомним, офис открылся в апреле прошлого года в объекте культурного наследия местного значения «Торговые ряды хлебного базара», построенном в 1796 году. В помещении сохранились две уникальные печи, украшенные керамическими изразцами Саксонской и Витебской фабрик.

В жилом комплексе «Свобода» делегация застройщиков отметила функциональность и удобство общественных пространств — входной группы, холлов и двора. «Если давать жилому комплексу оценки, как отелям, то сейчас «Свободе» я бы дала 5 звезд. Одно лобби чего стоит. Однако по-настоящему оценить комплекс можно, только пожив в нем, как и с отелем», — отмечает руководитель отдела продаж ГК «Жилстрой» Калинина Елена.

Цель урбан-тура «Движение» — ознакомиться с последними трендами в архитектуре, строительстве и благоустройстве, обменяться опытом и поучаствовать в профессиональном нетворкинге.

«Нам хотелось, чтобы качество жилья по всей стране становилось лучше, и объективно есть города, в которых есть флагманы девелопмента, которые могут дать фору многим. Такими городами являются однозначно Москва, Екатеринбург и Тюмень. И мы сейчас поняли абсолютно точно, в том числе и благодаря СМУ-88, что таким городом является еще и Казань», — отмечает Исполнительный директор «Движения» Мария Штыкова.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. Компании присужден Золотой знак «Надежный застройщик России» за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов дольщиков. В этом году Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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