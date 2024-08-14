Рахимов обратился к игрокам «Рубина» после поражения от «Зенита»

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выступил с обращением к игрокам команды после поражения от «Зенита» (0:1) в матче Кубка России. Пресс-служба клуба выложила видео с выступлением наставника перед футболистами.

Рахимов поблагодарил своих подопечных за игру, отметив их огромное желание победить и большой азарт. По мнению тренера, «Зенит» воспользовался единственной ошибкой «Рубина», а казанцы не смогли реализовать моменты.

— Игра была хорошая, качественная. К сожалению, нас наказали за одну нашу ошибку, но такое в футболе бывает. По игре к вам вообще нет никаких претензий. Это то самое поражение, после которого нельзя думать ничего негативного. Потому что вы отдали все силы, играли сердцем, было огромное желание и азарт. Вы бились на каждом участке поля, — заявил Рахимов.

Также тренер призвал игроков готовиться сыграть с таким же желанием в следующей игре команды.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» завершился со счетом 0:1. Единственный гол в составе питерской команды забил полузащитник Дмитрий Васильев.

После этой победы в активе «Зенита» стало шесть очков в двух турах. У «Рубина» осталось три балла. «Факел» и «Акрон» очный поединок проведут 15 августа, обе команды пока не набрали очков в Кубке России.

Следующую игру «Рубин» проведет в чемпионате РПЛ 19 августа в Самаре. Соперником команды Рахимова станет «Акрон».

Зульфат Шафигуллин