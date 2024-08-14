«Реал» переиграл «Аталанту» и стал обладателем Суперкубка УЕФА-2024

Фото: Динар Фатыхов

«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2024 году. В решающем матче испанская команда обыграла итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0.

Эта игра стала дебютной для французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Форвард перешел нынешним летом свободным агентом. Француз появился в стартовом составе «Реала» под 9-м игровым номером.

В первом тайме команды по разу имели возможность открыть счет. На 24-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао срезал мяч в перекладину собственных ворот. Вратарь Тибо Куртуа уже не мог спасти команду, но снаряд отскочил в сторону.

Мадридцы ответили в добавленное время. Винисиус вырезал идеальную передачу вперед, а Родриго мощным ударом сотряс перекладину ворот «Аталанты». На перерыв команды отправились с ничейным счетом 0:0.

Итальянцы могли забить уже в самом начале второго тайма. Марио Пашалич головой бил в дальний угол, однако Куртуа вытянувшись выбил мяч на угловой. «Реал» выждал паузу и ответил собственным моментом на 59-й минуте, который завершился голом. Винисиус классно разобрался с защитниками на фланге и выкатил пас в центр вратарской на Феде Вальверде, легко катнувшим мяч в ворота — 1:0.

Тут же Джуд Беллингем и Винисиус имели возможность довести счет до разгромного, но не реализовали свои моменты. Зато забил Мбаппе. Дебютный гол Килиана за «Реал» состоялся на 68-й минуте точным ударом в верхний угол — 2:0.

Второй забитый мяч успокоил игру. «Аталанта» перехватила инициативу себе, мадридцы же перешли на контратаки. На концовку матча Карло Анчелотти выпустил на поле 38-летнего Луку Модрича, получившего от зрителей порцию аплодисментов.

Мбаппе был заменен на 82-й минуте встречи на Браима Диаса.

В оставшееся время команды отметились еще несколькими заменами. На ход встречи эти изменения не повлияли. В итоге «Реал» одержал победу над «Аталантой» со счетом 2:0.

«Реал» — «Аталанта» — 2:0 (0:0)

Голы:

1:0 — 59, Вальверде (Винисиус)

2:0 — 68, Мбаппе.

Зульфат Шафигуллин