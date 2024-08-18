В Уфе в рамках Кубка Республики Башкортостан «Нефтехимик» уступил «Северстали»

Фото: Максим Платонов

В матче Кубка Республики Башкортостан, который прошел в Уфе, «Нефтехимик» проиграл «Северстали» со счетом 1:2. Долгое время команды не могли открыть счет.



Первый гол был забит на 42-й минуте нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным, который реализовал численное преимущество с передач Тимура Муханова и Руслана Абросимова. Вскоре череповчане увеличили преимущество в счете благодаря голу Адама Лишки, которому ассистировали Никита Коростелев и Макар Фомин. Через минуту Андрей Белозеров с передач Лукаша Клока и Богдана Киселевича сократил отставание в счете.

«Нефтехимик», проиграв «Северстали», занял последнее место в турнирной таблице. «Северсталь» проведет заключительный матч с «Металлургом» 19 августа.

Вчера «Нефтехимик» одержал победу над «Металлургом» в рамках матча Кубка Республики Башкортостан. Игра прошла в Уфе и завершилась поражением нижнекамцев со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Рената Валеева