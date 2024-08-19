Два россиянина примут участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Венесуэле

Фото: Динар Фатыхов

Российские боксеры Тигран Узлян и Хусейн Байсангуров примут участие в турнире «Ночь чемпионов IBA». Мероприятие состоится в городе Ла-Гуайра в Венесуэле 24 августа. Турнир организуется Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions, сообщает Интерфакс.

В рамках одного из главных противостояний вечера Хусейн Байсангуров проведет бой против аргентинца Николаса Джара. Встреча будет состоять из 10 раундов, победитель схватки получит пояс WBA Continental America в полусреднем весе. Тигран Узлян в шести раундах будет противостоять Эндеру Луцесу из Венесуэлы.

Напомним, в июле Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, исключили из списка признанных международных федераций. Решение было принято Международным олимпийским комитетом.

Разиль Самигуллин