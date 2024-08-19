Чемпион мира Андрей Марков назвал Зинэтулу Билялетдинова лучшим тренером в КХЛ

Фото: Максим Платонов

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Андрей Марков считает Зинэтулу Билялетдинова лучшим тренером в КХЛ.

— Для меня лично лучший тренер — Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Что касается Разина, он был прекрасным игроком и дает результат в качестве тренера. Видно, как к нему тянутся ребята, едут с желанием. Он заслуженно был признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ, — сказал экс-хоккеист в интервью «Советскому спорту».

Марков является обладателем Кубка Гагарина — 2018 в составе «Ак Барса» под руководством Билялетдинова. Защитник также становился чемпионом мира вместе со сборной России в 2008 году.

Напомним, Билялетдинов в прошлом сезоне возглавлял казанский «Ак Барс», вместе с которым вылетел после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Летом клуб принял решение назначить главным тренером Анвара Гатиятулина.

Зульфат Шафигуллин